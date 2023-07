Condomínios de Goiânia e Aparecida se preparam para possível falta d’água durante manutenção

Colaborou: Samantha Souza

Com o risco de ficarem sem água ao longo de todo o fim de semana, condomínios de Goiânia e Aparecida de Goiânia colocam em prática estratégias para evitar um colapso no sistema hídrico. O desabastecimento pode ocorrer em função de uma manutenção da Saneago no Sistema João Leite. Segundo a companhia, o bombeamento de água tratada de ser desligado às 19h desta sexta-feira (7) e ser retomado no domingo (9) pela manhã.

Com isso, administradores de condomínios já emitiram alertas aos moradores e orientações em relação ao consumo consciente durante este período. Além disso, prepararam um esquema para monitorar o nível de água nos reservatórios e caixas d’água.

“A gente trabalha em três etapas, o antes, o durante e o depois. A primeira é a informação. Nós enviamos comunicados, avisos e alertas aos moradores. A segunda são os equipamentos. Nesta etapa vamos verificar os níveis dos reservatórios e deixar as bombas automáticas no sistema manual, além de encher as caixas d’água”, explica Alládio Teixeira Neto, diretor de uma empresa que administra mais de 50 condomínios na Grande Goiânia.

Alládio reforça a importância de trocar os sistemas das bombas. De acordo com ele, caso o nível do reservatório esteja muito baixo, os equipamentos podem funcionar com ar, ocasionando a queima. Situação que aconteceu em diversos condomínios, segundo Alládio, quando a Saneago interrompeu o abastecimento em março deste ano.

Além disso, o diretor afirma que a administração deve deixar os moradores cientes em relação ao estoque de água. E caso ocorra um uso elevado do recurso, um alerta deve ser emitido. O diretor ainda afirma que os condomínios já estão negociando possíveis compras de caminhões pipas. O objetivo é evitar a escassez total de água e fugir dos preços abusivos.

“Na última vez dobraram os preços. A gente comprava de R$ 500 e passou para R$ 1.000. É a lei de oferta e demanda. Muita gente precisando aí subiram os preços”, conta Alládio.

O O POPULAR entrou em contato com o Procon Goiás, por telefone, às 15h32 para saber se órgão deve fiscalizar a venda de água neste fim de semana e aguarda retorno.

Uma outra preocupação do diretor é em relação ao retorno do abastecimento, visto que em março, quando a Saneago precisou realizar reparos no sistema entre os dias 27 e 28 - e não cumpriu com o prazo firmado. Com isso, os moradores ficaram quase 72h sem abastecimento.

A obra deste final de semana é uma continuação do projeto de que vai interligar a nova adutora Senac/Celg, na capital, à adutora do mesmo trecho, em Aparecida. A expectativa da companhia é de que a obra seja concluída até agosto deste ano.

Veja abaixo os bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia que podem ser afetados durante o trabalho da Saneago:

Goiânia:

Bairro Água Branca, Chácara do Governador, Chácaras Alto da Glória, Condomínio Jardins Athenas, Condomínio Jardins Milão, Condomínio Jardins Munique, Condomínio Jardins Paris, Condomínio Jardins Valência, Condomínio Jardins Verona, Condomínio Vila Isabel, Conjunto Anhanguera, Conjunto Aruanã I, II e III, Conjunto Fabiana, Conjunto Riviera, Housing Flamboyant, Jardim América, Jardim Atlântico, Jardim Bonanza, Jardim Brasil, Jardim da Luz, Jardim Goiás, Jardim Mariliza, Jardim Novo Mundo, Jardim Vitória, Loteamento Areião I e II, Park Aruanã, Parque Acalanto, Parque Amazônia, Parque Atheneu, Parque das Laranjeiras, Parque Lozandes, Parque Santa Cruz, Residencial Alphaville Flamboyant, Residencial Araguaia Alphaville Flamboyant, Residencial Aruanã, Residencial Clea Borges, Residencial Novo Mundo Extensão, Residencial Olinda, Residencial Portal do Sol I e II, Residencial Privê dos Girassóis, Residencial Recanto dos Buritis, Residencial Sonho Verde, Setor Alto da Glória, Setor Bela Vista, Setor Bueno, Setor Leste Universitário, Setor Marista, Setor Moraes, Setor Nova Suíça, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico, Setor Serrinha, Setor Sul, Vila Alto da Glória, Vila Brasil, Vila Jardim Vitória, Vila Legionárias, Vila Maria José, Vila Maria Luiza, Vila Parque Santa Maria, Vila Redenção, Vila Santa Efigênia, Vila São João.

Aparecida de Goiânia:

American Park, Bairro Independência I e II, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Chácaras Bela Vista, Chácaras São Pedro, Conjunto Liberdade, Conjunto Residencial Brasília Sul, Jardim Bela Vista, Jardim das Esmeraldas, Jardim dos Buritis, Jardim dos Pomares, Jardim Imperial, Jardim Luz, Jardim Maria Inês, Jardim Nova Era, Jardim Olímpico, Jardim Palácio, Jardim Paraíso, Jardim Progresso, Jardim Santo Antônio, Jardim Transbrasiliano, Mansões Paraíso, Papillon Park, Parque Floresta, Parque Hayala, Parque Primavera, Parque Real, Parque São Jorge, Parque Trindade I, II e III, Parque Veiga Jardim, Recanto dos Emboabas, Residencial Alvaluz, Residencial Cândido de Queiroz, Residencial Recanto do Cerrado, Residencial Parque Flamboyant, Residencial Santa Luzia, Setor Conde dos Arcos, Setor dos Afonsos, Setor Industrial Santo Antônio, Setor Pontal Sul, Setor Tocantins, Sítios Santa Luzia, Terra Prometida, Vila Alzira, Vila Brasília, Vila Maria, Vila Mariana, Vila Oliveira, Vila Real, Vila Santa, Vila Santos Dumont, Vila São Joaquim, Vila São Tomás, Vila Sul.