Condutores podem ter 40% de desconto em multas do Detran-GO; entenda

Os motoristas goianos podem ganhar 40% de descontos em multas de trânsito até a data de vencimento. O benefício foi possível após o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) renovar o convênio com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para ampliar o funcionamento do Serviço de Notificação Eletrônica (SNE) no estado, que permite aos cadastrados receberem notificações de infrações diretamente no celular ou computador.

O convênio estava suspenso por questões administrativas, informou o Detran-GO. O benefício já está em vigor para multas aplicadas pelo Detran-GO, Goinfra e o município de Rio Verde. Assim, os condutores com autuações em prazo de notificação que tenham aderido ao SNE poderão conseguir o desconto.

Outros 36 municípios, como Aparecida de Goiânia, Goiânia e Anápolis (veja lista completa no final da matéria) vão entrar no sistema a partir de 15 de agosto.

De acordo com o presidente do Detran-GO, delegado Waldir, o sistema reduz custos aos órgãos de trânsito e ao cidadão. "Ao permitir o desconto o Detran-GO incentiva o pagamento das multas e isso gera recursos para o município, mas é preciso entrar na página oficial para gerar o boleto e não cair em golpe", afirma o presidente do Detran-GO.

Para receber o desconto, tanto o motorista, como o município devem aderir ao sistema. Para isso, o município deve estar integrado no Sistema de Municipalização do Senatran.

As prefeituras que preencherem esse requisito e quiserem fazer parte do SNE devem solicitar convênio de multas com o Detran-GO, por meio de ofício encaminhado à presidência autarquia. Para formalizar o convênio, são exigidas certidões de regularidade e documentação pessoal do prefeito e da autoridade de trânsito.

Confira a lista completa das cidades e órgãos que já estão aptos a receber adesão:

Detran-GO- Goiânia

Jaraguá

Goinfra

Jatai

Rio Verde

Luziânia

Goiânia

Minacu

Anápolis

Mineiros

Aparecida De Goiânia

Morrinhos

ÁGuas Lindas De Goias

Novo Gama

Alexânia

Piracanjuba

Caldas Novas

Planaltina

Caldazinha

Porangatu

Catalão

Rubiataba

Ceres

S. Luís Montes Belos

Chapadão Do Céu

Santa Helena De Goias

Cidade Ocidental

Santo Antônio Do Descoberto

Cocalzinho De Goias

São João D'alianca

Cristalina

São Simão

Crixás

Silvânia

Formosa

Uruaçu

Goianésia

Vianópolis

Ipameri