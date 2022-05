Confecções goianas terão R$ 300 milhões em empréstimos do FCO

Empreendedores do polo confeccionista de Goiás terão à disposição R$ 300 milhões em empréstimos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para impulsionar seus negócios este ano. O anúncio foi feito ontem, durante o lançamento da Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana, que será realizada no período de 31 de agosto a 3 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, para ajudar a impulsionar as confecções neste período de retomada da economia.

Durante o evento, também foi anunciada a liberação de mais R$ 44,5 milhões que serão investidos em qualificação e capacitação, através de cursos gratuitos por meio dos Colégios Tecnológicos (Cotecs), e na aquisição de dez máquinas de corte a laser para novos arranjos produtivos locais (APLs) do setor. A primeira máquina chegará ainda neste mês na cidade de Jussara. Os outros municípios beneficiados serão Itaguari, Ipameri, Hidrolândia/Aparecida, Trindade, Cidade de Goiás, Goianésia, Porangatu, Águas lindas e Novo Gama, onde estão sendo estruturados novos APLs de moda.

O titular da Secretaria de Estado da Retomada, César Moura, explica que uma resolução do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE) travou os R$ 300 milhões em recursos do FCO para que eles sejam usados exclusivamente para financiar projetos do setor confeccionista. Ele informa que o Banco do Brasil estará presente no trabalho de estruturação dos novos APLs para estimular a busca pelo crédito, que terá uma taxa de juros de 8,35% ao ano.

“Este é um setor com um grande número de empresas, que empregam muita gente e o FCO deve cumprir seu papel de instrumento para desenvolvimento regional”, destaca César Moura. Ele lembra que as máquinas de corte, que serão instaladas em associações e cooperativas do ramo para atender todas as pequenas empresas num raio de até 200 quilômetros, proporcionam uma redução de até 30% no custo de produção das peças, reduzindo o desperdício de insumos a praticamente zero.

Para o governador Ronaldo Caiado, os R$ 300 milhões em recursos destinados ao financiamento do setor darão condições aos empresários de organizar suas finanças, alavancar a produção e gerar mais empregos para a população de Goiás. Segundo ele, a preocupação é recuperar o setor produtivo e gerar postos de trabalho em Goiás. “A moda em Goiás é algo que precisa decolar”, destacou.

Polo de Moda

O foco da Semana de Moda Goiana será fortalecer os pequenos negócios do setor e apresentar o Estado como importante polo criador de moda no Brasil. A realização será do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) e Sistema Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio GO), em parceria com o governo de Goiás. O evento contará com rodadas de negócios, desfiles, exposições, arte, gastronomia, música e entretenimento para que os participantes possam se atualizar com informações, ampliar suas redes e fazer negócios durante o evento.

O presidente executivo da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Chrystiano Camara, ressalta que a ação faz parte de uma série de medidas voltadas para o segmento de moda neste momento de retomada das atividades econômicas. “Haverá um investimento pesado no setor de moda em Goiás este ano e a Semana da Moda Goiana vai divulgar o potencial goiano para todo País”, destaca. Ele lembra que o evento vai beneficiar toda cadeia produtiva e os pontos de venda de moda do Estado, como a Região da 44 e a Bernardo Sayão.

Semana da Moda deve acelerar a retomada

Um diagnóstico do Sebrae-GO sobre o comportamento dos segmentos da economia identificou a necessidade de acelerar a retomada do setor de confecções, que é muito importante na movimentação econômica e geração de empregos. O diretor superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos Lima Neto, lembra que o estado já tem o segundo maior polo de comercialização de moda no País. A Semana da Moda Goiana será uma oportunidade para reunir todos os elos da cadeia, desde o início da produção até o varejo, visando fortalecimento de todos. “Será o maior evento de moda que Goiás já realizou e ajudará a consolidar o estado como uma referência na moda nacional e até internacional”, destaca.

Empresários de outros estados também serão convidados a participar da Semana, que terá programação presencial e virtual.Antônio Carlos adianta, por exemplo, que desfiles e palestras serão transmitidos através da plataforma do Sebrae. A estimativa é de cerca de R$ 2 milhões em investimentos na estrutura do evento, que terá 50 expositores e deve receber mais de 12 mil participantes. O Sebrae realizará encontros regionais de sensibilização para convidar os polos de confecções e calçados do estado a participar. O conceito visual e artístico da campanha Amarê (amarelo + ipê) Fashion - Semana da Moda Goiana é assinado pelo artista Selon e destaca ipês amarelos típicos do cerrado. O trabalho tem referências regionais e cosmopolitas, traduzidas em grafismos, e fortalece Goiás como referência em design de moda com potencial criativo, cultural, produtivo e de geração de negócios.