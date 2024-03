Confira a divulgação do horóscopo para sexta-feira (1)

Áries

Procure ter mais delicadeza ao abordar temas sensíveis aos relacionamentos. Sua capacidade investigativa pode se aprofundar, o que lhe faz chegar ao centro das questões relacionadas à vida íntima, já que a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Touro

Cuidado com disputas de liderança nas parcerias de trabalho. Os relacionamentos tendem a vivenciar um momento de compreensão que fortalece o engajamento coletivo, visto que a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Gêmeos

Procure não se deixar levar pelo imediatismo ao tentar superar desafios. Você tende a ter uma apurada atenção com o cotidiano, a fim de melhorar os processos de rotina e elevar a qualidade do dia a dia, já que a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Câncer

Busque mediar os conflitos com diplomacia. Com a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno, você tende a ficar mais criteriosa nas interações sociais, privilegiando contatos intelectualmente afins e experiências que agreguem valor à sua vida.

Leão

Com a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno, seu engajamento na vida familiar tende a ficar mais forte, o que lhe ajuda a aprimorar a gestão da rotina doméstica e a comunicação com o entorno imediato. Mas é preciso evitar impor regras ou forçar acordos.

Virgem

Tente ser ponderada ao tomar decisões que impactem a vida cotidiana, como alerta a tensão lunar com Marte, Vênus, Júpiter e Urano. Razão e sensibilidade podem se complementar, favorecendo os processos comunicativos, pois a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Libra

Nesta fase, o trato humano pode pedir diplomacia. Sua postura tende a ganhar objetividade e criatividade frente aos aspectos práticos do dia a dia, gerando desenvoltura, visto que a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Escorpião

Procure se mostrar conciliadora. Lazeres intelectuais e criativos tendem a se mostrar proveitosos. Uma interação social seletiva pode ajudar a elevar a qualidade das experiências, visto que a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Sagitário

É importante fazer acordos diplomáticos com as pessoas do entorno. As dificuldades podem lhe proporcionar um importante amadurecimento, permitindo-lhe atuar de forma consciente, conciliando razão e intuição, pois a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Capricórnio

A tendência é que você se cerque de vínculos de confiança e a valorizar interações, favorecendo o amadurecimento, visto que a Lua segue harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno. Contudo, busque evitar misturar finanças e amizades.

Aquário

Seu desempenho tende a ser marcado por uma postura ética e comprometida com as responsabilidades com a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno. No entanto, é importante evitar se sobrecarregar de trabalho, reservando momentos para o descanso.

Peixes

Procure se manter ponderada e discreta na comunicação. Sua capacidade reflexiva pode se fortalecer frente à harmonia lunar com Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno, favorecendo a compreensão dos problemas e contribuindo com o amadurecimento pessoal.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo