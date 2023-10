Confira a previsão do horóscopo de quinta-feira (19)

Áries

Procure encarar a vida com otimismo e resgatar seus talentos, conforme sugerem os encontros harmoniosos que a Lua forma com Sol e Mercúrio. Lua e Netuno podem sugerir um transbordamento de questões emocionais que afetam a autoestima, o que demanda recolhimento.

Touro

É importante ter senso de limite e cuidar do seu bem-estar físico e mental, visto os encontros harmoniosos da Lua com Sol e Mercúrio. A tendência é que você se mostre mais sensível às necessidades das pessoas queridas. Contudo, cuidado para não absorver o sofrimento alheio.

Gêmeos

Busque valorizar as atividades intelectuais e nutrir seu intelecto, visto a harmonia da Lua com Sol e Mercúrio. Expectativas frustradas podem prejudicar as parcerias em curso, dada a tensão Lua-Netunos. Contudo, é importante seguir resiliente quanto às suas metas.

Câncer

Procure se dedicar ao seu bem-estar, cultivando hábitos, companhias saudáveis e prazeres seletos. Com a tensão Lua-Netuno, seu campo energético tende a ficar fragilizado, o que lhe deixa suscetível à melancolia e a doenças oportunistas. Cuidado!

Leão

Convém demonstrar transparência no discurso, a fim de aperfeiçoar o entendimento com o entorno. Lua e Netuno tensionados tendem a evidenciar uma falta de sintonia entre as necessidades coletivas e individuais, o que demanda bom senso ao interagir com suas redes.

Virgem

É preciso administrar as dificuldades com objetividade e tranquilidade, sem forçar a barra, considerando a harmonia da Lua com Sol e Mercúrio. As relações familiares podem ficar suscetíveis a conflitos por conta de expectativas frustradas no convívio.

Libra

Procure valorizar seus ideais, mas é fundamental investigar melhor as situações antes de agir, buscando transparência, visto a harmonia da Lua com Sol e Mercúrio. O excesso de idealizações pode comprometer seu entendimento sobre os acontecimentos e causar decepções.

Escorpião

Busque valorizar lazeres intelectuais introspectivos, visto que a Lua se harmoniza com Sol e Mercúrio. A tendência é que você invista em prazeres como uma forma de compensar carências afetivas. Mas tente tomar cuidado com gastos excessivos para não prejudicar o orçamento.

Sagitário

A tensão entre Lua e Netuno tende a lhe trazer flutuações de humor, sobretudo diante de frustrações familiares e de uma falta de perspectiva sobre seus objetivos. Tente ocupar a mente com o que lhe motiva perante a vida e valorizar o vínculo de confiança.

Capricórnio

Convém assumir uma postura discreta e ocupar a mente com assuntos relacionados à profissão. Inquietações podem aflorar com a tensão Lua-Netuno entre a área de crise e a comunicativa, o que prejudica sua imagem pública e o entendimento em suas relações.

Aquário

Minimizar a exposição e valorizar a meditação é fundamental. A Lua na casa das amizades segue tensionada a Netuno, podendo destacar um momento de estranhamento em suas relações por conta da falta de reciprocidade emotiva e de questões de ordem territorial que prejudicam a confiança.

Peixes

Procure avaliar as dificuldades de maneira objetiva e imparcial, sem alimentar ilusões, conforme sugere a harmonia da Lua com Sol e Mercúrio. Frustrações profissionais tendem a ganhar corpo, o que exige que você faça uma revisão de prioridades.