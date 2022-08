Confira a previsão do horóscopo dessa quinta-feira (18)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque cultivar pensamento estratégico. Sua postura tende a ficar mais ativa e prática com a Lua harmonizada a Urano e Marte. Contudo, é fundamental ter cautela com seus movimentos e se dedicar em revisar suas últimas ações, além de tentar planejar as próximas.

TOURO (21/4 a 20/5)

O momento pode apontar para a necessidade de rever estratégias, enquanto que a harmonia lunar com Mercúrio e Plutão favorece o autoconhecimento. Sua produtividade tende a se elevar, nutrida pelo desejo de autorrealização, visto que a Lua encontra Urano e Marte em seu signo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante cultivar inteligência emotiva. O encontro lunar com Urano e Marte tende a potencializar suas insatisfações e sua impaciência frente à lentidão dos acontecimentos. Entretanto, procure conter os impulsos e fortalecer as estratégias de atuação nesta fase.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Os círculos de confiança tendem a se fortalecer frente à harmonia com Mercúrio e Plutão. Sua capacidade de liderança pode se fazer presentes com a Lua harmonizada a Urano e Marte, mas busque estruturar as ações com quem você convive de maneira a evitar precipitações.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Seu senso de investimento pode se elevar com Mercúrio e Plutão harmonizados à Lua. Durante este momento, uma postura proativa pode guiar você no trabalho. Contudo, é necessário ponderar previamente sobre o impacto de suas ações no entorno imediato.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure ser prudente. A busca por dinamismo e inovação tende a lhe acompanhar nessa jornada, com a Lua harmonizada a Urano e Marte. Neste momento, busque evitar agir de maneira impulsiva, visto que nessa fase minguante da Lua é importante ter cuidado.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque ser sutil e procure restringir a interação humana ao círculo de confiança, visto a harmonia com Mercúrio e Plutão. A Lua Minguante encontra Urano e Marte no setor íntimo, podendo lhe fazer agir em detrimento do bom senso, o que causa prejuízos sociais e financeiros.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Como aponta a harmonia com Mercúrio e Plutão, tente dialogar com seus pares para criar acordos. Lidar com posturas extravagantes tende a ser um desafio a encarar nas relações, podendo desestruturar as ações em curso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente definir prioridades e tomar boas decisões, como sinaliza a harmonia com Mercúrio e Plutão. A Lua Minguante encontra Urano e Marte, podendo uma contradição entre a vontade de extravasar as energias fora do cotidiano.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure dar valor aos lazeres culturais introspectivos, como apontam Mercúrio e Plutão harmonizados. As demandas sociais tendem a ganhar corpo na harmonia lunar com Urano e Marte, o que pode demandar cautela nas companhias e nos gastos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante cultivar inteligência emotiva e fazer uma análise de riscos antes de tomar decisões. Situações inusitadas podem abalar a vida privada, já que a Lua Minguante encontra Urano e Marte no setor doméstico.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Devido à fase minguante da Lua e a harmonia com Mercúrio e Plutão, busque evitar se expor em excesso, optando por contatos seletos e intelectualmente compatíveis. O trato interpessoal pode ficar mais dinâmico e suscetível a conflitos, pois a Lua encontra Urano e Marte.