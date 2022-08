Confira a previsão do horóscopo dessa segunda-feira (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua espontaneidade pode se elevar com Marte na área comunicativa, mas tente controlar a agressividade. A fase tende a pedir mais atenção à vida privada em seus aspectos emocionais e materiais, pois a Lua transita entre seu signo e o setor familiar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Marte segue para o setor material, o que desperta proatividade na gestão dos aspectos práticos da vida. O momento pode evidenciar um aflorar de emoções associado ao enfrentamento dos problemas, visto que a Lua transita no eixo crise-comunicação.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua capacidade de liderança pode se elevar quando marte adentra seu signo. É importante ter organização com as outras pessoas por conta dos aspectos práticos do dia a dia, devido à Lua no eixo amizades-material. Contudo, durante sua fase minguante, o recolhimento tende a se fazer necessário.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Este momento astrológico tende a lhe conectar com suas ambições com a Lua em trânsito entre a área profissional e seu signo, o que faz você se aperfeiçoar na gestão do trabalho e rever suas parcerias. Marte segue para o setor de crise, podendo pedir movimentos planejados.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É possível que a fase desperte colaboratividade. A introspecção e reflexões profundas sobre os obstáculos são favorecidos agora, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise, ficando minguante na casa do trabalho, revelando que é hora de reavaliar estratégias de atuação.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O envolvimento com o trabalho tende a se intensificar com Marte na casa profissional. Fase de aprimoramento interpessoal que fortalece o círculo de confiança, visto que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades. Entretanto, é fundamental que você passe a buscar introspecção.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante se concentrar na vida privada. Marte segue para a casa espiritual, podendo deixar você expansiva e até mesmo destemida. O momento tende a oportunizar a criação de parcerias de trabalho, pois a Lua transita entre a área de relacionamentos e a profissional.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Marte segue para o setor íntimo e pode evidenciar a importância de economizar energia. Procure zelar por práticas saudáveis e posturas éticas, visto que a Lua transita no segmento saúde e espiritualidade, ficando minguante na casa dos relacionamentos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Aflora o companheirismo nos relacionamentos com a entrada de Marte nessa área. O momento pode evidenciar uma fase de aprendizado em sua experiência com grupos, o que lhe ajuda a aprimorar sua postura e zelar pelos interesses privados.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O dia a dia tende a se dinamizar com o ingresso de Marte no setor do cotidiano, mas procure conter a impulsividade. Este momento pode trazer oportunidade de interação mais próxima do entorno, além de lhe deixar socialmente contida, visto que a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Marte segue para a casa dos prazeres e pode aflorar seu lado aventureiro. Chegou a hora de promover aperfeiçoamento de ideias no âmbito das rotinas em casa e no trabalho, pedindo maior capacidade de diálogo e acordos, já que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A tendência é que se desperte praticidade. Procure aproveitar esta fase para aprender bastante com o enfrentamento dos obstáculos, deixando mais cuidadosa com relação às ideias que quer colocar em prática, pois a Lua transita no eixo crise e comunicação, minguando em seu signo.