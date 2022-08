Confira a previsão do horóscopo desse sábado (06)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Este momento astrológico pode promover uma ampliação do universo sensível e dos horizontes pessoais, mas Mercúrio tensionado sinalize dificuldades no dia a dia. A tensão no circuito social-íntimo tende a indicar que é preciso moderar a exposição da imagem pública.

TOURO (21/4 a 20/5)

É possível beneficiar a vivência íntima e os vínculos de confiança, contudo Mercúrio tensionado pode apontar dificuldades. A tensão no circuito dos relacionamentos tende a pedir diplomacia, por isso procure moderar o discurso e considerar também os interesses coletivos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Apesar de Mercúrio tensionado sugerir algum estresse, o momento pode apontar a expressão pessoal como fator de prosperidade. Os contratempos do dia a dia tendem a trazer preocupações e demandam dedicação, visto que persiste a tensão entre diversos astros.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Este momento astrológico pode evidenciar sua capacidade de gestão, apesar de Mercúrio tensionado demandar revisões constantes. A tensão no circuito material-social tende a alertar para a importância de agir com cautela na exposição da sua imagem e nos gastos com o lazer.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Devido a Mercúrio tensionado, procure ser cuidadosa nos gastos. As tarefas do dia a dia exigem mais de você frente à tensão entre diversos astros que perdura ao longo do dia. Contudo, aos poucos você tende a conseguir ver os resultados positivos dos seus esforços.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure valorizar o apoio de seus conviventes É importante manter a objetividade e o senso de economia. Momentos apreensivos tendem a ser vivenciados frente à tensão entre diversos astros, mas busque não permitir que prejudiquem o andamento do dia a dia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A solidariedade tende a se fazer presente agora, trazendo leveza e prazer ao trato humano. Mercúrio tensionado demanda bom senso. O circuito patrimonial permanece fragilizado, fazendo-se necessário zelar pela gestão financeira e dos aspectos práticos do dia a dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente ser controlada nas finanças e busque evitar misturá-las às amizades, como alerta a tensão mercuriana. O cotidiano tende a oscilar frente ao estresse apontado pela tensão entre alguns astros, mas você poderá sentir maior colaboratividade, além de elevar a produtividade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure não assumir responsabilidades em excesso. É possível que você passe por momentos de fragilidade emotiva durante esta fase. Contudo, a tendência é que aos poucos você consiga resgatar a autoestima e se posicionar de maneira mais confiante.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque não deixar que falte objetividade frente aos contratempos, devido à tensão mercuriana. A fragilidade no circuito social tende a continuar prejudicando sua relação com grupos. Sendo assim, procure vivenciar a jornada com mais recolhimento, dando valor às ações aprazíveis.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Devido a Mercúrio tensionado, é preciso ser seletiva quanto à vida íntima. O excesso de responsabilidades pode minar seu bem-estar, já que persiste a tensão no circuito trabalho-família. Sua relação com as pessoas tende a ajudar a resgatar a paz.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure se proteger de contatos abusivos, devido a Mercúrio tensionado. Os desapontamentos podem ser processados de modo intenso frente à tensão no circuito das ideias. Busque se ocupar com as demandas do dia a dia que possam lhe ajudar a aliviar a mente.