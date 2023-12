Confira a previsão do horóscopo desta quarta-feira (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Lua e Mercúrio se encontram na casa do trabalho, podendo favorecer abordagens racionais na expansão de recursos. Você tende a ser guiada pelo idealismo com o Sol e a Lua Nova na área espiritual.

TOURO (21/4 a 20/5)

Com o Sol e a Lua Nova no setor íntimo, você tende a sentir um forte desejo de mudança, mas é preciso tomar cuidado com o idealismo excessivo. Procure valorizar oportunidades reais, adaptando-as às suas aspirações.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante seguir objetiva e prática na gestão das dificuldades. O Sol e a Lua Nova tendem a dar impulso às parcerias, mas Netuno tensionado pode demandar que você ajuste as expectativas para evitar frustrações.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A articulação do conhecimento tende a impulsionar as ações em parceria. Com o Sol e a Lua Nova em equilíbrio, sua vitalidade e força de vontade podem ganhar forçar hoje, o que lhe permite cumprir objetivos e superar frustrações.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O encontro do Sol com a Lua Nova pode evidenciar sua desenvoltura no trato humano. Contudo, a tensão com Netuno tende a pedir mais critério ao se expor. Busque aperfeiçoar sua capacidade gestora.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém valorizar o intercâmbio de ideias, já que Lua e Mercúrio se encontram, tendo Júpiter em harmonia. Sua disposição na vida doméstica tende a se elevar, o que contribui com a qualidade do dia a dia. Mas o trato humano pode passar por frustrações.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Neste momento, procure valorizar ambientes que favoreçam a concentração e busque aperfeiçoar seus projetos. O pensamento tende a se expandir rumo a novos aprendizados. Contudo, Netuno pode demandar foco.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante dar valor aos intercâmbios em rede. A Lua Nova e o Sol juntos na área material tendem a levar à otimização de recursos e ao fortalecimento físico. Contudo, do ponto de vista financeiro, cuidado com imprudências.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure aperfeiçoar sua capacidade gestora rumo à prosperidade. Sua força de vontade pode aflorar, o que favorece a renovação pessoal com a Lua Nova e o Sol juntos em seu signo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque estruturar de modo objetivo suas metas. A passagem do Sol e da Lua Nova na área de crise tende a evidenciar a importância de valorizar as oportunidades de mudança diante das dificuldades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Neste momento, objetividade e praticidade tendem a ser grandes aliados na gestão dos desafios. A sociabilidade promovida pela Lua Nova pode favorecer as ações em grupo, embora Netuno tensionado demande bom senso no compartilhamento de recursos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante articular estratégias em parceria. A busca por crescimento profissional tende a impulsionar projetos que estejam em desenvolvimento. Mas Netuno tensionado pode lhe predispor a sonhar em excesso. Cuidado!

