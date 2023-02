Confira a previsão do horóscopo desta terça-feira (21)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O excesso de sensibilidade apontado pelo encontro Lua-Netuno na área de crise afeta seu jeito de reagir aos problemas, visto a tensão de ambos com Marte no circuito comunicativo. Procure combater o drama e entender os desafios em profundidade, buscando encontrar soluções.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante se proteger de pressões do meio social, conforme alerta a tensão envolvendo Marte, sobretudo se as demandas colocam em risco seu bem-estar e seu orçamento. Lua e Netuno tendem a lhe deixar mais sensível às necessidades do entorno, despertando seu lado solidário.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente evitar criar expectativas impossíveis de se alcançar e conter a impulsividade, como alerta a tensão envolvendo Marte. A aproximação entre Lua e Netuno tende a melhorar sua intuição em favor da vida profissional, o que lhe ajuda a criar oportunidades coerentes com seus ideais.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante encarar os contratempos com a devida paciência. Ideais elevados do ponto de vista existencial tendem a lhe guiar frente ao encontro Lua-Netuno. Procure manter suas expectativas dentro de possibilidades reais, pois Marte tensionado pode sugerir frustrações.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Como alerta Marte tensionado, tente compatibilizar as necessidades individuais e coletivas, evitando que problemas fiquem mais sérios. O encontro Lua-Netuno tende a motivar vivências de cunho íntimo, enquanto favorece a fruição dos sentidos, o que lhe conecta com seus afetos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure se mostrar leal aos seus valores e defender seus interesses, sem passar por cima da ética nas parcerias. Você tende a ser guiada pela solidariedade, com Lua e Netuno conjuntos no setor dos relacionamentos. Mas isso pode ser difícil de praticar em ambientes competitivos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque evitar que os contratempos virem dilemas existenciais, conforme alerta Marte tensionado. Afloram os processos sensíveis e intuitivos em benefício das vivências cotidianas, o que ajuda a elevar a qualidade das ações, visto que Lua e Netuno se encontram no setor das rotinas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O exercício da empatia tende a lhe permitir entender as necessidades do entorno. Contudo, devido a Marte tensionado, é preciso ter cuidado para não se deixar levar pelos dramas alheios. O usufruto dos prazeres pode se elevar frente ao encontro Lua-Netuno.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente não abrir mão dos seus interesses. Lua e Netuno na área familiar tendem a lhe predispor ao recolhimento e a dar valor às experiências em ambientes emocionalmente protetivos. Pode ser desafiador conciliar seu ritmo com os de seus pares, dada a tensão com Marte.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante evitar que a subjetividade em excesso lhe impeça de cumprir os deveres dentro do prazo, como alerta a tensão envolvendo Marte. O pensamento pode se revestir de intuição e criatividade com Lua e Netuno no setor das ideias, o que ajuda a dar um toque sensível a suas ações.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Atenção aos gastos financeiros, a fim de atender às demandas sociais, conforme alerta Marte tensionado. Procure agir com suas reais possibilidades. O encontro Lua-Netuno na área material tende a destacar suas habilidades na gestão de recursos, dando-lhes flexibilidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure fazer o máximo para que conflitos familiares não abalem seu bem-estar. Sua sensibilidade pode ficar aflorada com Lua e Netuno em seu signo. Isso faz com que os acontecimentos tenham impacto no emocional, seja fortalecendo-o ou fragilizando-o, a depender da experiência.