Confira a previsão do horóscopo desta terça-feira (7)

Áries

Procure valorizar a criatividade que aflora nesta Lua Nova, empregando-a para otimizar recursos. Sol, Lua e Vênus se encontram na área material, podendo lhe fazer buscar no universo tangível suporte para suas necessidades, com um toque de refinamento e inovação.

Touro

Seu carisma tende a lhe permitir fazer contatos aprazíveis e que ajudem a criar oportunidades para sua vida. Um forte sentimento de amor-próprio tende a lhe invadir nessa Lua Nova, o que guia você rumo à felicidade.

Gêmeos

É preciso avaliar os problemas sob outras diversas. Uma profunda sensibilidade tende a aflorar nessa Lua Nova, o que lhe conecta com suas necessidades íntimas, enquanto o otimismo aflora frente às dificuldades, já que esse astro encontra Sol e Vênus.

Câncer

Posturas generosas tendem a gerar reciprocidade. Parcerias prazerosas e inovadoras podem ganhar impulso frente aos encontros envolvendo o Sol, a Lua Nova, Vênus, Júpiter e Urano na área de amizades, o que favorece o cumprimento das metas compartilhadas e o bem-estar coletivo.

Leão

Busque valorizar a inovação. Sua relação com as demandas tende a ficar mais aprazível frente ao encontro entre o Sol, a Lua Nova e Vênus na casa do trabalho, o que lhe motiva a buscar sucesso profissional e a desenvolver seus talentos.

Virgem

É importante manter a mente aberta e valorizar a diversidade de pensamento. Uma prazerosa pode buscar por conhecimento lhe guia, com a Lua Nova encontrando Sol, Vênus, Júpiter e Urano na área espiritual, favorecendo seu amadurecimento e enriquecendo sua bagagem cultural.

Libra

Momento de dinamizar a gestão patrimonial. Sua jornada pode ser marcada por um processo de transformação interior, o que se reflete na autoconfiança e lhe faz se abrir às oportunidades, como sugerem os aspectos envolvendo o Sol, a Lua Nova, Vênus, Júpiter e Urano no setor íntimo.

Escorpião

O bem-estar de quem você preza tende a se complementar ao seu próprio. As relações podem se mostrar estimulantes e prazerosas frente aos encontros entre o Sol, a Lua Nova, Vênus, Júpiter e Urano, o que favorece sua postura emocionalmente acessível e atenta às necessidades do entorno imediato.

Sagitário

Convém seguir em harmonia com o entorno imediato. Sua interação com as demandas pode se revestir de prazer e estímulos mentais, o que lhe faz valorizar ações inovadoras que dinamizem suas rotinas e sua vida como um todo, visto os encontros envolvendo o Sol, a Lua Nova, Vênus, Júpiter e Urano.

Capricórnio

Busque harmonizar os prazeres e as demandas. A Lua Nova tende a favorecer a interação social, visto que evidencia seu lado carismático. Além disso, você pode se mostrar disposta a promover integração nos grupos que frequenta, com uma estimulante troca de ideias.

Aquário

Ações inovadoras tendem a ganhar corpo na gestão da vida doméstica, o que dinamiza o dia a dia e gera melhorias. O lar pode se mostrar fonte de prazer e criatividade com a Lua Nova harmonizada a Sol, Vênus, Júpiter e Urano, favorecendo a harmonia familiar e o fortalecimento emocional.

Peixes

Os processos comunicativos podem ficar mais aprazíveis, harmonizando sua relação com o entorno. O pensamento criativo e inovador tende a emergir frente aos aspectos envolvendo o Sol, a Lua Nova, Vênus, Júpiter e Urano, colocando-lhe frente à frente das oportunidades.

