Confira a previsão do horóscopo para domingo (18)

Áries

Procure zelar pela qualidade do dia a dia e conciliar as necessidades práticas e emocionais. Este momento tende a favorecer a introspecção meditativa rumo ao amadurecimento e à superação das dificuldades, já que Sol e Mercúrio se deslocam para a área de crise.

Touro

As trocas interpessoais tendem a se revelar estimulantes e prazerosas. O momento astrológico pode favorecer a expansão em rede com a entrada de Sol e Mercúrio no setor das amizades, fazendo-lhe se mostrar mais engajada em causas coletivas.

Gêmeos

O foco tende a ser direcionado para as questões profissionais, o que lhe faz se engajar em projetos que possam impulsionar sua carreira, visto que Sol e Mercúrio ingressam na casa do trabalho. Busque zelar pelos aspectos práticos do dia a dia.

Câncer

É fundamental dar valor aos estudos e às trocas de conhecimento. A tendência é que você busque amadurecimento e sabedoria nesta fase. Além disso, procure fortalecer sua fé na vida, já que Sol e Mercúrio se deslocam para a área espiritual.

Leão

Tente adotar uma postura racional na gestão dos desafios. O momento tende a promover um mergulho nas profundezas emocionais com a entrada de Sol e Mercúrio no setor íntimo, aprimorando seu olhar para o que exige transformação em sua vida.

Virgem

Neste momento, sua postura tende a ficar sociável e fraterna. O poder articulador das parcerias pode se destacar com Sol e Mercúrio ingressando no setor de relacionamentos, favorecendo trocas intelectuais e acordos relevantes.

Libra

Tente manter as responsabilidades em dia e evitar problemas. Sua vitalidade física e mental tende a ser nutrida em prol da qualidade das rotinas e do bem-estar pessoal, visto que Sol e Mercúrio adentram a área do cotidiano.

Escorpião

Busque valorizar vínculos autênticos e com ideais em comum. Sua expressividade e capacidade de articulação em grupo tende a ser evidenciada com Sol e Mercúrio adentrando a área social, fortalecendo suas redes e deixando a vida prazerosa.

Sagitário

Este momento tende a lhe deixar sintonizada com suas raízes e a vida doméstica, o que melhora as rotinas e o convívio interpessoal, visto que a área familiar recebe as influências de Sol e Mercúrio. Procure conciliar as necessidades pessoais com as do trabalho.

Capricórnio

O pensamento pode se dinamizar. Além disso, você se mostra mais assertiva no trato humano, o que favorece a troca de conhecimento, visto que Sol e Mercúrio adentram a área comunicativa. Tente valorizar parcerias autênticas e solidárias.

Aquário

O emocional tende a buscar um entorno estruturado e seguro. A gestão dos aspectos tangíveis da vida pode ser favorecida, já que Sol e Mercúrio se deslocam para a área material, o que lhe ajuda a aperfeiçoar a gestão do dia a dia e sua relação com o dinheiro.

Peixes

Busque aperfeiçoar sua relação com a comunidade neste momento. Você tende a se concentrar nas metas pessoais com Sol e Mercúrio se deslocando para seu signo, ao mesmo tempo em que você fica mais confiante e assertiva.

