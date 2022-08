Confira a previsão do horóscopo para essa quarta-feira (10)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque valorizar as colaborações, já que a Lua segue para a área de amizades. Lua e Plutão juntos na casa do trabalho seguem harmonizados a Urano e Marte, podendo elevar seu senso prático e estratégico. Com isso, você consegue cumprir prazos e se adaptar a eventuais imprevistos.

TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua no setor profissional pode pedir maior atenção aos afazeres. Senso de oportunidade e perseverança tendem a ser fortes aliados frente às mudanças, pois Lua e Plutão na área espiritual se harmonizam a Urano e Marte, apesar da tensão venusiana demandar discrição.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Visto o encontro Lua-Plutão no setor íntimo e as tensões com Urano, Marte e Vênus, é preciso ter um estratégico recolhimento de forças para rever ideias e estruturar um plano de enfrentamento dos contratempos. A Lua segue para a casa espiritual, podendo despertar autoconhecimento.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua segue para o setor íntimo e pode pedir discrição. O encontro Lua-Plutão na casa dos relacionamentos e a tensão dos dois com Urano, Marte e Vênus tendem a lembrar da necessidade de conciliar o que questões coletivas com as individuais, a fim de harmonizar o convívio.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante ser cuidadosa ao lidar com as pessoas, pois a Lua ingressa na casa dos relacionamentos. Contratempos ligados ao cotidiano podem pedir posturas práticas e emocionalmente reservadas, já que Lua e Plutão seguem no setor das rotinas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque não descuidar da gestão do cotidiano, já que a Lua segue para esse setor. É preciso adotar uma postura diplomática nessa fase e também emocionalmente discreta ao lidar com problemas, considerando o encontro Lua-Plutão na casa social.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente relaxar e se divertir ao final do dia, com a Lua na casa dos prazeres. Os acontecimentos que afetam o dia a dia podem pedir posturas proativas e emocionalmente equilibradas, pois Lua e Plutão na área doméstica formam aspectos harmoniosos e tensos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante dar valor aos momentos em família, visto que a Lua segue para a área doméstica. O encontro Lua-Plutão no setor das ideias em harmonia com Urano e Marte tende a permitir que você se aprofunde nos assuntos de interesse e definir estratégias de atuação.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A Lua no setor das ideias tende a demandar atividades intelectuais. Devido a tensão venusiana, ações estrategicamente articuladas podem contribuir com a gestão prática e material do cotidiano. Pensando nisso, procure incluir uma redução dos gastos com prazeres.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure buscar reserva emotiva e zelar por equilíbrio financeiro, dada a tensão venusiana. Lua e Plutão juntos em seu signo e em harmonia com Urano e Marte tendem a aperfeiçoar sua percepção crítica sobre as pessoas e os aspectos a serem valorizados na interação humana.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A Lua ingressa em seu signo e demanda autocuidado. O senso crítico pode lhe ajudar a se posicionar de forma eficaz diante dos desafios, já que Lua e Plutão persistem na área de crise e em harmonia com Urano e Marte, mas Vênus tensionada tende a pedir empatia com o entorno.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A Lua segue para a área de crise e pode pedir quietude e zelo com seu bem-estar. Ações colaborativas em cenários de mudança são importantes com Lua e Plutão no setor de amizades. Contudo, Vênus tensionada tende a demandar uma postura socialmente discreta.