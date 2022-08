Confira a previsão do horóscopo para essa quarta-feira (24)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua imagem tende a se fortalecer em meio às atividades em grupo, visto que o apoio recebido eleva sua autoconfiança. Lua e Júpiter podem revelar uma fase de maior popularidade e diversão.

TOURO (21/4 a 20/5)

Os problemas podem ser melhor superados coletivamente e isso fortalece os vínculos de confiança. A Lua passa pela área familiar e se encontra com Júpiter no setor de crise, o que lhe faz promover mudanças que aperfeiçoem a qualidade de vida.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A comunicação tende a ser o primeiro passo rumo a acordos importantes. Lua e Júpiter podem exaltar o sentimento de amizade que faz parte das suas relações. Esta fase sugere aproximação e concentração de esforços a favor de objetivos comuns

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Empreendimentos interessantes podem aflorar pela sua habilidade em criar oportunidades. O movimento da Lua e Júpiter no circuito material e profissional pode evidenciar um momento em que sua capacidade administrativa tende a se elevar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure iniciar algo novo. De estudos a viagens, você pode ganhar mais bagagem cultural que fará a diferença.Momento positivo para ampliar os horizontes e buscar novos caminhos.

VIRGEM (23/8 a 22/09)

É preciso se libertar de pensamentos obsessivos. A passagem da Lua pela área de crise tende a lhe confrontar com contratempos de natureza afetiva. A harmonia com Júpiter pode sinalizar um processo de superação que fortalece a autoestima.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nesta fase, pessoas próximas tendem a lhe apoiar sob diversos aspectos, enquanto os mais experientes surgem como mentores em questões complicadas. Lua e Júpiter podem despertar você para o potencial das ações feitas de modo coletivo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure buscar conquistas coletivas para valorizar as parcerias, pois talentos diversos quando somados podem alcançar eficiência e produtividade. Nesta fase, o trabalho tende a se revelar fonte de prazer.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Prazeres individuais podem aguardar você. Fase positiva para movimentar sua vida, reservando momentos para se divertir entre amigos, sobretudo em atividades descontraidas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente investir no aprimoramento das atividades ligadas à sua rotina, o que agrega qualidade ao cotidiano. As relações podem se beneficiar. Lua e Júpiter tendem a ampliar a percepção sobre as necessidades familiares .

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Atividades compartilhadas tendem a fluir com facilidade e conflitos são resolvidos de modo diplomático. Lua e Júpiter em harmonia movimentam a comunicação no âmbito dos relacionamentos pessoais.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque melhorar processos e a comunicação com o entorno imediato, organizando-se com eles em prol de hábitos saudáveis e também aprazíveis. A vida pode alcançar maior produtividade nessa fase de harmonia Lua-Júpiter.