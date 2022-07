Confira a previsão do horóscopo para essa quarta-feira (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque cultivar equilíbrio emotivo frente a situações que tirem você da zona de segurança, conforme alerta a tensão da Lua com Plutão. O ambiente familiar tende a se mostrar emocionalmente acolhedor, o que lhe permite uma vivência mais íntima e agradável com seus pares.

TOURO (21/4 a 20/5)

Conforme alerta Plutão em tensão com a Lua, procure exercitar o pensamento crítico ao criar ideias de maneira coletiva. Gentileza, empatia e solidariedade tendem a marcar presença nos relacionamentos durante este momento, o que contribui com uma rede de apoio.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua capacidade de organização tende a ser testada para encarar contratempos de ordem patrimonial complexos apontados na tensão Lua-Plutão. Com isso, é fundamental ter senso crítico e resiliência. Ações criativas e prazerosas podem fluir na gestão do trabalho.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque ser mais cuidadosa durante esta fase e tente não se deixar influenciar pela maioria das pessoas, conforme alerta a tensão Lua-Plutão. A busca por prazeres tende a se elevar agora, motivando-lhe a sair da rotina e a privilegiar passeios e lazeres culturais.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você tende a sofrer testes de paciência ao lidar com imprevistos, conforme sugere Plutão tensionado à Lua. Sendo assim, cultivar serenidade pode se revelar essencial. Criatividade e uma forte intuição vêm em seu auxílio para fazer frente às adversidades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante ajudar quem precisa, tomando cuidado para não assumir responsabilidades que não são suas. Contatos solidários podem lhe aguardar na vivência do cotidiano, considerando a Lua harmonizada a Vênus e Netuno no eixo amizades-relacionamentos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente não negligenciar os desafios familiares. A harmonia lunar com Vênus e Netuno no circuito do trabalho podem evidenciar que é hora de exercitar suas vocações. Por isso, busque desenvolver atividades em seu campo profissional ou oferecer seus talentos de modo voluntário.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque planejar suas atividades tendo em mente os riscos envolvidos. O prazer com os aspectos sublimes da vida tendem a se elevar com a Lua harmonizada a Vênus e Netuno no eixo espiritual-social, favorecendo o contato com a natureza e os lazeres culturais.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Mais atenção e disciplina aos gastos, ainda que o orçamento demonstre disponibilidade, já que Plutão tensionado à Lua aponta imprevistos financeiros. Afloram prazeres íntimos com a Lua harmonizada a Vênus e Netuno no circuito da vida privada.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

A felicidade das pessoas queridas pode a impactar na sua, mas cuidado para não se sacrificar em prol dos outros, como alerta Plutão tensionado à Lua. Conversas íntimas tendem a se fazer presentes com a Lua harmonizada a Vênus e Netuno, o que gera cumplicidade e bem-querer nas relações.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure não se deixar afetar ao lidar com desafios que prejudiquem suas ações, como alerta a tensão envolvendo Lua e Plutão. Ações promotoras de bem-estar podem aflorar na vivência do dia a dia com a Lua harmonizada a Vênus e Netuno, o que ajuda com a qualidade das rotinas e gera grande prazer.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso evitar se afastar dos grupos de confiança, visto que Plutão tensionado à Lua aponta obstáculos e prejuízos ligados ao social. O lado simples e prazeroso da vida pode se abrir para você em plenitude, o que favorece o bem-estar pessoal e nos relacionamentos.