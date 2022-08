Confira a previsão do horóscopo para essa quinta-feira (04)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A Lua entra no setor íntimo e fica crescente, podendo aumentar o fluxo de emoções. Mercúrio se desloca para a área do cotidiano e da saúde e isso tende a direcionar suas atenções ao planejamento das rotinas, à qualidade de vida e à organização do trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5)

Este momento astrológico pode favorecer atividades intelectualmente aprazíveis, intensificando as trocas culturais e a interação humana nas redes online. Na área de relacionamentos tende a fortalecer esse cenário, mas demanda ajustes interpessoais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Cuidado para não parecer agressiva! Você tende a ter maior interesse pela vida doméstica e pelo bem-estar cotidiano com Mercúrio no setor familiar, o que ajuda com a qualidade do cotidiano e a interação com seus conviventes.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua Crescente no setor social tende a intensificar as vivências coletivas, mas é preciso ter senso de economia. Eleva-se sua capacidade de expressão pessoal com a entrada de Mercúrio no setor comunicativo e isso permite que você melhore a relação com o entorno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque afinar seus desejos com os do entorno, no setor familiar. O ingresso de Mercúrio no setor material tende a trazer um momento positivo para melhorar aspectos práticos e financeiros do cotidiano, além de despertar seu interesse sobre investimentos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mais cuidado com especulações excessivas sobre os contratempos, já que a Lua fica crescente no setor comunicativo. Seus processos mentais podem se intensificar , o que lhe ajuda a se aprofundar nos temas de interesse e aprimorar o planejamento da sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente disciplinar os gastos financeiros, pois a Lua Crescente se encontra na casa material. O setor de crise recebe o trânsito de Mercúrio, podendo marcar uma fase em que os obstáculos pedem reflexões e planejamento estratégico.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seu emocional pode vibrar com a Lua Crescente em seu signo, mas cuidado para não se mostrar de modo excessivo. A entrada de Mercúrio na área de amizades tende a despertar seu lado jovial e colaborativo, favorecendo a organização de parcerias .

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua capacidade de análise se eleva, mas o momento pode alertar contra o excesso de especulação sobre os contratempos. A passagem de Mercúrio para o setor profissional tende a lhe fazer aperfeiçoar estudos e projetos, além de se qualificar em sua área.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A Lua transita pelo setor de amizades, podendo deixar você mais disponível ao trato humano. Mas procure ser seletiva. A área espiritual recebe o trânsito de Mercúrio e tende a lhe conectar com seus valores, além de melhorar sua capacidade de reflexão.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A Lua Crescente pode lhe motivar frente aos projetos profissionais, mas procure não ser gananciosa. Os processos introspectivos tendem a se intensificar com a passagem de Mercúrio para o setor íntimo. Isso favorece o autoconhecimento.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É possível que você amplie seus horizontes. O ingresso de Mercúrio na área de relacionamentos pode estimular o diálogo, as trocas intelectuais e os acordos, o que tende a favorecer a dinâmica com seus conviventes e também a interação social e as parcerias intelectuais.