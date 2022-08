Confira a previsão do horóscopo para essa quinta-feira (11)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Devido à Lua Cheia na área de amizades, procure saber proteger seus interesses dos excessos dos outros. O ingresso de Vênus no setor dos prazeres tende a despertar o lado carismático da sua personalidade.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso ter consciência dos seus limites ao assumir maiores responsabilidades. A vida doméstica tende a ganhar alegria e criatividade, o que nutre sua autoestima e lhe deixa mais forte perante os contratempos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mais cuidado com idealizações excessivas, devido à Lua Cheia na área espiritual. O pensamento criativo tende a aflorar com Vênus no setor das ideias e da comunicação e isso dá originalidade ao seu desempenho em diversas áreas, além de beneficiar o trato interpessoal.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente aprender a lidar com os excessos emotivos que influenciam os gastos financeiros. Vênus adentra a área material, podendo elevar de modo significativo sua flexibilidade na gestão prática do cotidiano e favorecer a economia criativa.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque saber compartilhar o protagonismo. Sua autoestima em alta, o que lhe faz buscar uma vivência plena de seus talentos e externar sua personalidade carismática no trato com as pessoas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente ajustar a rotina às suas necessidades e adotar um estilo de vida saudável. Os contratempos de ordem afetiva tendem a ficar evidentes com Vênus na área de crise, o que deve ser encarado como chance para o aprimoramento íntimo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso ter bom senso na exposição pública para preservar sua intimidade. Afloram gentileza e trocas afetivas nas relações com a passagem de Vênus no setor das amizades, o que deixa os momentos de convivência mais aprazíveis.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure equilibrar trabalho e vida familiar. Vênus na área profissional tende a estimular o prazer pelo trabalho e a criatividade nos projetos em curso e também na gestão das rotinas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque amadurecer suas ideias antes de agir. O setor espiritual recebe a passagem de Vênus, podendo lhe motivar a intensificar o aproveitamento de prazeres sublimes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente aperfeiçoar sua relação com o patrimônio. A vida privada tende a ganhar em prazeres com a passagem de Vênus no setor íntimo, envolvendo uma maior consciência do seu valor como pessoa.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante estar bem consigo mesma e não se condicionar sua felicidade a felicidade alheia. Vênus no setor de relacionamentos tende a evidenciar um momento prazeroso na convivência com os entes queridos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Mais atenção para não negar desafios que pedem atenção imediata. O cotidiano tende a ficar mais aprazível com Vênus no setor das rotinas, o que lhe faz harmonizar as demandas do dia a dia e os relacionamentos desenvolvidos .