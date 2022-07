Confira a previsão do horóscopo para essa quinta-feira (28)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Devido à tensão com Marte e Urano, procure identificar quais companhias valem a pena e quais são prejudiciais. Busque disciplinar os gastos com o lazer. A Lua Nova harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter pode promover uma abertura social que permite trocar ideias.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque evitar ficar na defensiva, visto a tensão lunar com Marte e Urano. A passagem da Lua Nova na área familiar e sua harmonia tende a evidenciar uma fase de quietude favorável aos processos do pensamento e que lhe ajuda a fazer frente às oportunidades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente não usar as palavras como armas de defesa, mas sim com sabedoria e em benefício das relações humanas. Você pode se revelar mais receptiva às trocas intelectuais com a Lua Nova harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter, embora um pouco na defensiva ao lidar com desafios.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure ser ética em situações de concorrência, devido à tensão com Marte e Urano. Busque agir de modo diplomático para resolver desafios nas relações. As ambições podem se renovar frente às oportunidades de capacitação profissional, pois a Lua Nova se encontra em harmonia a Sol, Mercúrio e Júpiter.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante não ser imediatista quanto aos resultados, como alerta a tensão lunar com Marte e Urano. A Lua Nova em seu signo encontra Sol e Mercúrio e se harmoniza com Júpiter, podendo marcar fase de expansão do pensamento que favorece os estudos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque evitar especular com seu dinheiro, optando por opções sem riscos, como alertam Marte e Urano tensionados. Aflora sua capacidade empreendedora com a Lua Nova harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter, o que lhe faz identificar oportunidades de investimentos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure evitar alimentar temas polêmicos, conforme alerta a tensão lunar com Marte e Urano. As experiências vivenciadas na coletividade tendem a ser beneficiadas nessa Lua Nova e isso poderá acabar contribuindo com trocas intelectuais altamente motivadoras.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente se proteger da concorrência desleal, devido a Marte e Urano tensionados. Seu desempenho profissional pode melhorar a qualidade com a Lua Nova harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter, já que o intelecto se mostra capaz de propostas inovadoras e que lhe colocam na dianteira.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Busque não se distrair a ponto de negligenciar as demandas cotidianas, como alerta a tensão com Marte e Urano. Sua mente pode se expandir em busca de oportunidades de fruição intelectual com a Lua Nova harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Não é recomendável se expor fora do círculo de confiança, pois a tensão lunar com Marte e Urano demanda reserva social. A Lua Nova encontra-se harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter no circuito da vida íntima, podendo ajudar com uma renovação dos laços afetivos e dos interesses das suas parcerias.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Problemas familiares tendem a vir à tona com Marte e Urano tensionados à Lua. Busque não deixar que abalem a harmonia das relações. Momentos de prazer envolvem suas relações com a Lua Nova harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter, o que lhe faz articular ideias.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente não se deixar inibir por um entorno crítico e busque resolver os atritos, como alertam Marte e Urano tensionados. Ideias inovadoras podem aflorar em benefício do cotidiano e da qualidade de vida, devido à Lua Nova no setor das rotinas e da saúde, e à sua harmonia com Sol, Mercúrio e Júpiter.