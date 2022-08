Confira a previsão do horóscopo para essa segunda-feira (08)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Vênus tende a elevar seu carisma ao ingressar na casa dos prazeres e do social. Momento de amadurecimento que lhe ajuda a se posicionar de modo efetivo frente aos acontecimentos e nas relações, já que a Lua transita entre a área espiritual e seu signo.

TOURO (21/4 a 20/5)

A família pode se mostrar fonte de suporte afetivo com Vênus adentrando essa área. Como você vive uma fase de aperfeiçoamento pessoal, isso lhe permite encarar as dificuldades com mais consciência, já que a Lua transita entre o setor íntimo e o de crise.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Vênus pode despertar carisma e empatia. Suas atenções se direcionam para as relações, o que lhe ajuda a afinar os interesses e a administrar possíveis conflitos com seus conviventes, pois a Lua transita no eixo relacionamentos- amizades, ficando cheia .

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A economia criativa tende a aflorar com Vênus seguindo para a casa material. O momento pode intensificar seu envolvimento nas atividades de rotina. Isso lhe faz aprimorar processos e as questões financeiras, visto que a Lua transita no eixo cotidiano-trabalho.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momento de possível expansão mental que lhe ajuda a enxergar os acontecimentos de modo mais amplo e a valorizar a diversidade de pensamento, já que a Lua transita no eixo social-espiritual. A tendência desta fase é que Vênus eleve sua autoestima .

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure buscar recolhimento afetivo, visto que Vênus se desloca para a casa das crises pessoais. Você tende a se conectar com a vida privada, fazendo-lhe zelar pelo bem-estar doméstico e ajustar os interesses no círculo pessoal de relacionamentos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A solidariedade e os prazeres em grupo tendem a se elevar. O momento astrológico pode evidenciar a importância do diálogo e da articulação de ações coletivas em benefício da qualidade de vida, já que a Lua transita no eixo comunicação-relacionamentos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Eleva-se o prazer pelo trabalho, visto que Vênus segue para a casa da profissão. É preciso adotar uma postura prática na gestão das rotinas, assim você poderá melhorar processos, recursos financeiros e o trato nas relações.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você tende a aperfeiçoar o pensamento e a forma como você expressa suas ideias, ajudando com suas experiências, ficando cheia na casa da comunicação. Afloram prazeres elevados com Vênus na área espiritual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Prazeres introspectivos podem aflorar com Vênus no setor íntimo. Mais atenção aos obstáculos que vêm afetando no cotidiano, a fim de promover mudanças que melhorem a qualidade do dia a dia, já que a Lua transita entre a área de crise e a familiar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As trocas afetivas tendem a se intensificar com Vênus na área dos relacionamentos. Seu lado colaborativo e interessado nos interesses comunitários pode aflorar, permitindo que você ajuste as necessidades pessoais e coletivas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Vênus segue para a casa da rotina, podendo lhe despertar para os aspectos prazerosos do cotidiano. É provável que você se mostre comprometido com o trabalho e os aspectos práticos e materiais do cotidiano, o que lhe ajuda a superar os contratempos.