Confira a previsão do horóscopo para essa sexta-feira (05)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A expressão afetiva tende a se elevar durante este momento astrológico, o que beneficia os relacionamentos íntimos. O dia pode demandar bom senso e capacidade de adaptação para atender às demandas sociais, sem que isso prejudique a vida privada.

TOURO(21/4 a 20/5)

Neste momento, gentileza e solidariedade tendem a fazer a diferença. Os relacionamentos exigem maiores atenções, tanto no âmbito pessoal, quanto no profissional, e isso pode demandar uma maior capacidade de sua parte de articulação e mudanças.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A tendência é que a intuição e criatividade estejam ao seu favor. O dia a dia pode se revelar desafiador, exigindo senso crítico, análise apurada dos acontecimentos e constantes revisões. Além disso, é preciso ter empenho e disciplina.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure dar valor aos prazeres seletos que contribuam com sua bagagem cultural. Este momento astrológico tende a exigir maiores esforços para conciliar demandas sociais e privadas, inclusive grande capacidade de gestão financeira.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque cultivar solidariedade com seus pares. As demandas familiares e de trabalho tendem a assumir maiores proporções durante esta fase astrológica, o que exige empenho, capacidade de fazer análises e de articulação interpessoal.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As parcerias tendem a se mostrar de grande importância. Preocupações podem ganhar corpo frente às adversidades a partir de agora, por conta da complexidade com que se apresentam e o impacto que causam nos projetos em desenvolvimento.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante valorizar a economia criativa, sobretudo agora. Durante este período tende a ser complicado lidar com as questões patrimoniais, o que pode pedir cada vez mais atenção com os gastos e capacidade de gestão de possíveis imprevistos financeiros.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque evitar se posicionar de maneira centralizadora durante. Além disso, procure se articular harmoniosamente com o entorno imediato. O momento astrológico pode sugerir excesso de preocupações na gestão das tarefas profissionais e domésticas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante cultivar equilíbrio emotivo e confrontar os fatores de crise com ainda mais serenidade. Um forte transbordamento de emoções tende a ser vivenciado durante esta fase, em que os contratempos podem se fazer mais presentes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É fundamental demonstrar carisma e empatia no trato humano. Sua relação com grupos tende a se revelar complicada. Pensando nisso, procure minimizar a exposição social e também valorizar contatos seletos, sobretudo durante este ciclo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque se harmonizar com o entorno imediato e extrair prazer de suas experiências. Durante este momento, o foco excessivo no trabalho e em suas ambições tende a prejudicar a vivência familiar e os relacionamentos de maneira geral.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Que tal reservar momentos para o prazer? Frustrações tendem a se fazer presentes agora, podendo prejudicar a autoconfiança. Procure não se deixar abalar emocionalmente por conta dos obstáculos, buscando encará-los de forma objetiva e prática.