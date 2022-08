Confira a previsão do horóscopo para essa sexta-feira (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Talvez seja melhor se recolher. A Lua Cheia no setor de amizades encontra Saturno e ambos conflitam com Sol, Urano e Marte, podendo evidenciar posturas críticas e autoritárias nas experiências em grupo, o que pede exercício de diplomacia.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque exercitar a empatia, pois a Lua segue para o setor de amizades. Você pode ter forte senso de responsabilidade na gestão do trabalho, visto o encontro da Lua Cheia com Saturno na área profissional. É importante ter cuidados para evitar estresse.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O envolvimento com o trabalho tende a se intensificar. Este momento astrológico tende a lhe conectar aos valores que você considera fundamentais para sua vida. Contudo, busque evitar adotar uma postura autoritária.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure dar valor aos aspectos sublimes da vida, visto que a Lua segue para a área espiritual. Você tende a adotar uma postura controlada com relação ao dinheiro. Na gestão financeira você pode despertar avareza e gerar atritos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente valorizar os momentos de quietude e o apoio do círculo de confiança. Autoritarismo e conflitos hierárquicos tendem a ser apontados pelo encontro da Lua Cheia com Saturno na área de relacionamentos e em tensão com Sol, Urano e Marte.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque não remoer os problemas e tente se abrir a outras perspectivas, pois a Lua entra em tensão com seu signo. A Lua encontra Saturno no setor do cotidiano e ambos se aspectam de modo tenso com Sol, Urano e Marte, podendo sugerir um excesso de preocupações. Cuidado!

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante se cercar de estabilidade e adotar hábitos saudáveis. Posturas autoritárias podem afetar as experiências coletivas e nutrir atritos, visto o encontro da Lua Cheia com Saturno e a tensão de ambos com Sol, Urano e Marte.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure resgatar os prazeres da vida. As demandas familiares podem pedir comprometimento com a Lua Cheia e Saturno juntos no setor doméstico. Cuidado para não se posicionar de forma autoritária no trato humano.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente resgatar seu lado acolhedor, pois a Lua segue para a área familiar. O pensamento crítico ganha corpo com a Lua Cheia harmonizada a Saturno no setor das ideias, mas é preciso evitar posturas inflexíveis que se alimentam de intolerância.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Visto que a Lua segue para a área comunicativa, busque flexibilizar a mente e o discurso. Suas ambições podem ganhar corpo com a Lua Cheia e Saturno juntos no setor material e isso nutre disputas territoriais nas relações.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure ter estabilidade financeira. O encontro da Lua Cheia com Saturno tende a lhe deixar mais centrada em seus interesses e mais crítica com relação ao entorno imediato, já que ambos se aspectam de modo tenso com Sol, Urano e Marte.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque ser discreta e zelar por seu bem-estar, visto que a Lua segue para seu signo. Os obstáculos podem render preocupações frente ao encontro da Lua Cheia com Saturno na área de crise. É importante não se deixar absorver pelo pessimismo ou até forçar resoluções.