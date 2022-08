Confira a previsão do horóscopo para essa terça (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Que tal se expor com mais cautela? Bom humor e desenvoltura social tendem a marcar sua postura. Contudo, durante este momento, é fundamental conter seus impulsos nos gastos .

TOURO (21/4 a 20/5)

Esta fase pode alertar para a importância de não sobrecarregar seus pares e não assumir demandas alheias. Sol e Lua harmonizados no eixo familiar-crise tendem a sugerir um apoio importante dos seus conviventes no enfrentamento dos problemas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure cultivar bom senso. Trocas intelectuais e afetivas tendem a ganhar corpo com Sol e Lua harmonizados no eixo comunicação-amizades, o que fortalece seu círculo social. Tente ter mais cuidado ao abordar temas delicados.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque atuar de modo diplomático, a fim de evitar conflitos territoriais nos relacionamentos. A harmonia Sol-Lua entre os setores material e profissional tende a favorecer sua capacidade de gestão, o que pode levar à harmonização de processos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente não se deixar oprimir por posturas excessivamente críticas, especialmente no âmbito profissional. A harmonia Sol-Lua entre seu signo e o setor espiritual tende a trazer mais leveza para sua postura .

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure ser discreta quanto às suas metas e não se deixar influenciar pelo meio social. A introspecção tende a beneficiar a gestão dos problemas e lhe ajudar a se aprofundar em questões pertinentes à vida íntima.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A tendência é que diante de problemas você acabe absorvendo o sofrimento do entorno imediato. Por isso, procure saber se preservar. Seu bem-estar pode se conectar ao dos entes queridos em um processo que se nutre de prazeres compartilhados.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É fundamental que se negocie sem se exceder. A harmonia Sol-Lua tende a evidenciar um momento de maior satisfação com o trabalho, influenciando a autoestima. Entretanto, podem surgir contratempos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque ser mais criteriosa ao selecionar suas companhias e também na expressão das ideias. Sua postura tende a ganhar leveza com Sol e Lua harmonizados no eixo espiritual-social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A tensão do dia tende a demandar cuidados nos gastos financeiros, inclusive associados a problemas com a família. Prazeres introspectivos podem aflorar frente à harmonia Sol-Lua no circuito da vida privada.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Durante esta fase tente conciliar os interesses em grupo e negociar de forma pacífica soluções para os obstáculos. O Sol passa pela área de relacionamentos e se harmoniza à Lua no setor comunicativo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Contratempos tendem a se fazer presentes no trato humano, o que demanda capacidade de negociação. Boa vontade e versatilidade podem aflorar agora frente à harmonia Sol-Lua no eixo cotidiano-material. Isso acaba contribuindo com a produtividade.