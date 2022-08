Confira a previsão do horóscopo para essa terça-feira (02)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Suas vitórias não precisam ser ostentadas, especialmente se há frustrações no entorno. A Lua no setor de relacionamentos pode destacar a necessidade de cultivar discrição emotiva ao dialogar com as pessoas e lidar com o excesso de vaidade no trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5)

Durante este momento astrológico o peso excessivo dado aos problemas pode impactar na gestão do cotidiano e nas relações. Busque se posicionar de maneira prática diante do que incomoda para minimizar isso. Além disso, procure reduzir especulações.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente estabelecer limites e se divertir de forma responsável, evitando extravagâncias. A tensão lunar com Júpiter e Vênus pode chamar a atenção para o risco de se deixar levar pelo excesso de vaidade na interação social e gastar demais com itens desnecessários.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque encarar as situações de modo imparcial e não deixar que o ego se inflame. Problemas envolvendo a rotina doméstica e profissional tendem a ser vivenciados de modo excessivamente emotivo, podendo afetar seu desempenho e bem-estar, conforme sugere a tensão lunar com Júpiter e Vênus.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante se colocar no lugar do outro. O pensamento racional e os processos comunicativos tendem a se mostrar fragilizados pelos excessos emocionais apontados na tensão lunar com Júpiter e Vênus. Sendo assim, busque se auto-observar e se manter em equilíbrio.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente exercitar o senso crítico e tomar decisões sensatas. A Lua na área material estabelece aspectos tensos com Júpiter e Vênus, o que mostra a importância de atuar com cautela nas finanças. Isso tende a evitar que sejam influenciados pela necessidade de atender carências.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque evitar levar as críticas para o lado pessoal. Vaidades podem entrar em conflito no âmbito dos relacionamentos e isso afeta a dinâmica das parcerias de trabalho e o rendimento, dada a tensão lunar com Júpiter e Vênus. Procure demonstrar profissionalismo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso evitar remoer frustrações e buscar adotar uma postura objetiva e prática diante dos desafios. A passagem da Lua pela área de crise, sob tensão com Júpiter e Vênus, tende a evidenciar uma fase em que os problemas afetam seu equilíbrio emocional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure lidar com as frustrações emocionais nas relações. As demandas sociais podem entrar em conflito com a vida íntima nesse momento de tensão lunar com Júpiter e Vênus, o que demanda diplomacia e capacidade de ajuste. Tente não se deixar influenciar pelo entorno.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É necessário cultivar discrição e não se deixar levar por dramas, seja seus ou dos outros. As demandas profissionais e domésticas podem conflitar entre si, o que demanda grande habilidade e também equilíbrio emotivo para lidar com posturas emocionalmente instáveis.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente se recolher e acalmar a sede de realização, pois chegou a hora de cuidar do seu bem-estar e se fortalecer. Aspectos tensos ligando a passagem da Lua a Júpiter e Vênus podem evidenciar um aflorar de inquietações existenciais afetando a autoconfiança.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure ser coerente com os limites do seu bolso e evitar extravagâncias. A gestão patrimonial pode pedir atenção em dobro, já que é possível realizar gastos em excesso com prazeres e isso tende a motivar uma impulsiva necessidade de satisfazer carências momentâneas.