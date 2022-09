Confira a previsão do horóscopo para essa terça-feira (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesta fase, o afeto e generosidade tendem a despertar o melhor dos relacionamentos, por isso se permita direcioná-los aos seus conviventes. A Lua na área material pode sugerir um momento em que a criatividade aflora em benefício da gestão do cotidiano e das relações.

TOURO (21/4 a 20/5)

Lazeres culturais podem se mostrar estimulantes, já que nutrem o pensamento criativo. Carisma e sensualidade afloram em sua postura com Lua e Vênus harmonizadas entre seu signo e a área social. Isso tende a ajudar com sua imagem pública e com interações mais prazerosas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque valorizar os aspectos prazerosos do seu lar e tente usar a criatividade. A passagem da Lua pela área de crise tende a lhe deixar consciente do que melhorar em sua vida, o que favorece reconciliações e o resgate de laços afetivos, pois se harmoniza a Vênus no setor familiar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua postura tende a ser marcada por simpatia e gentileza com Lua e Vênus harmonizadas no segmento amizades-comunicação, o que ajuda com contatos prazerosos e uma troca criativa das mais estimulantes. Esse contexto permeia as esferas da família e do trabalho.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Seu desempenho pode impactar de modo positivo na sua imagem pública. Lua e Vênus em harmonia no eixo profissional e material tendem a evidenciar um momento de prazeres relacionado ao trabalho. A criatividade surge como aliada à economia.</CW>

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trocas criativas podem aflorar. Sua postura tende a ser marcada por autoestima elevada, otimismo e generosidade. Busque provocar o melhor das pessoas por meio de conversas ou no usufruto de atividades culturais.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Prazeres introspectivos ou em companhias seletas podem se fazer presentes. O recolhimento afetivo se mostra benéfico ao equilíbrio emotivo, ajudando-lhe a se fortalecer perante os problemas que aguardam enfrentamento, pois Lua e Vênus se harmonizam no circuito de crise.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure fazer o bem, a fim de gerar vínculos mais humanizados e elevar sua autoestima. Empatia, gentileza e afeto podem aflorar nas relações com Lua e Vênus harmonizadas entre os setores de relacionamentos e amizades, o que contribui com a qualidade de suas parcerias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento de dar visibilidade aos seus talentos e articular parcerias que favoreçam sua carreira. Seu desempenho profissional e na gestão do cotidiano pode melhorar de qualidade frente à harmonia Lua-Vênus no trabalho, despertando admiração nas pessoas que lhe cercam.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque dar valor aos intercâmbios criativos que agregam valor a suas experiências e ainda contribuir com as parcerias, o que gera cumplicidade e bem-querer mútuo. O harmonia entre Lua e Vênus tende a elevar prazeres culturais, que nutram sua mente, seu corpo e seu espírito.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O otimismo tende a se fazer presente, deixando-lhe de bom humor e mais confiante para enfrentar as dificuldades da vida. Eleva-se o prazer em experiências com pessoas da sua intimidade frente à harmonia entre Lua e Vênus, o que favorece o ambiente familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As experiências vivenciadas podem enriquecer sua bagagem cultural. A influência lunar no setor comunicativo se harmoniza ao de Vênus na casa dos relacionamentos, o que tende a evidenciar seu carisma e contribuir com trocas prazerosas .