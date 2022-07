Confira a previsão do horóscopo para esse sábado (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque colocar as tarefas em dia, mas também se divertir. A Lua volta a se harmonizar com Marte e Urano, podendo despertar em você proatividade e ousadia. O dia a dia tende a se mostrar mais dinâmico, embora peça ajustes que lhe ajudem a tornar suas ideias possíveis.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure se mostrar prestativa. O usufruto dos prazeres pode se elevar com a Lua harmonizada a Marte e Urano, o que lhe deixa mais confiante e ousada. Contudo, a tensão lunar com Netuno tende a alertar para a necessidade de interagir socialmente com cautela.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante ser solidária com o entorno, devido à tensão Lua-Netuno. O momento pode favorecer a vivência familiar com a Lua no setor doméstico, o que impacta positivamente na autoconfiança e no bem-estar físico, dada a harmonia do referido astro com Marte e Urano.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente amadurecer suas ideias antes de colocá-las em prática, já que Netuno em tensão à Lua indica falta de sustentação prática para algumas de suas iniciativas. A Lua no setor comunicativo se harmoniza a Marte e Urano, deixando-lhe confiante para interagir com o entorno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Mais atenção para que a autoconfiança elevada não prejudique a autocrítica e leve você a gestos impulsivos envolvendo o dinheiro. Sua postura tende a ser marcada por garra e determinação, o que deixa a jornada dinâmica, como sugere a relação harmoniosa entre Lua, Marte e Urano.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Conforme sinaliza a tensão lunar com Netuno, busque evitar agir sem ponderação e tente conciliar seus interesses com os do entorno. A Lua volta a se harmonizar com Marte e Urano, podendo trazer um fortalecimento interior significativo. O excesso de confiança tende a ser alvo de críticas!

LIBRA (23/9 a 22/10)

As ações precisam ser devidamente calculadas e as expectativas mantidas dentro da realidade. A passagem da Lua pelo setor de crise e sua harmonia com Marte e Urano tendem a destacar a necessidade de uma estratégica contenção de forças.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Devido à tensão Lua-Netuno, procure estimular as pessoas a darem o melhor de si em prol do bem comum. Tente evitar nutrir idealizações que possam contrastar com a realidade. O companheirismo aflora com a Lua harmonizada a Marte e Urano no circuito social.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Busque não negligenciar as necessidades emocionais, como alerta Netuno. A Lua entra em harmonia com Marte e Urano e tende a trazer disposição para cuidar das demandas cotidianas. Procure planejar ações que lhe ajudem a atingir suas metas durante este momento astrológico.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

É importante manter os pés no chão e se divertir de modo responsável. Lua, Marte e Urano harmonizados podem evidenciar oportunidades de expansão social, mas é preciso ter atenção para não se deixar levar por falsas expectativas, nutridas em sua maioria por um idealismo em excesso.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Devido a Netuno tensionado, procure ter atenção no emprego dos recursos materiais, evitando gastar sem bom senso. Uma maior disposição para o trabalho pode favorecer a gestão das tarefas no cotidiano, já que a Lua se harmoniza a Marte e Urano no circuito da vida privada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente não se deixar manipular e busque assumir o controle da sua vida. Você pode vir a valorizar a companhia de pessoas audaciosas com a Lua harmonizada a Marte e Urano no eixo relacionamentos-comunicação. Contudo, a tensão com Netuno tende a lhe fazer se submeter às vontades do entorno.