Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (1)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesta fase, o recolhimento pode se mostrar revigorante para o corpo e o espírito, o que lhe ajuda a aperfeiçoar o dia a dia. O emocional tende a dar sinais de desgaste frente à tensão lunar com Vênus e Júpiter, mas busque não deixar que abale a autoconfiança.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso evitar manifestações excessivas sobre suas insatisfações, já que Vênus e Júpiter encontram-se tensionados à Lua. As relações tendem a se mostrar acolhedoras, ajudando-lhe a ficar mais tranquila e confiante na expressão de ideias e sentimentos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Não deixe que desafetos no trato humano lhe abalem emocionalmente. Sol e Lua em harmonia no eixo profissional-material tendem a destacar sua capacidade de adaptação, o que contribui com o aproveitamento de recursos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente não se deixar abalar por possíveis contratempos, já que eles fazem parte do processo, pois Vênus e Júpiter se encontram tensionados à Lua. Sua motivação perante a vida tende a se elevar, o que ajuda com a articulação de ideias em prol de seus talentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque encarar os fatos de forma imparcial. Sua capacidade de enfrentamento das dificuldades pode se elevar frente ao equilíbrio emotivo promovido pela harmonia Sol-Lua no circuito de crise. Contudo, os problemas se revelam testes para a autoconfiança, dada a tensão lunar com Vênus e Júpiter.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O diálogo tende a ser um aliado ao convívio, o que lhe ajuda a chegar ao consenso de questões fundamentais. Sol e Lua harmonizados no circuito dos relacionamentos podem promover abertura emocional no trato humano. Mas a tensão lunar com Vênus e Júpiter alerte que é preciso preservar a intimidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ser discreta quanto às suas ambições, pois a tensão lunar com Vênus e Júpiter indica vaidades em conflito nas parcerias. O trabalho pode se mostrar fonte de motivação nesse momento, o que ajuda seus projetos profissionais.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado para não negligenciar as obrigações do dia a dia, como alerta a tensão lunar com Vênus e Júpiter. Os prazeres podem se revelar convidativos, com Sol e Lua harmonizados no eixo social-espiritual, o que te deixa mais motivada perante a vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque resistir às tentações. A harmonia entre Sol e Lua tende a evidenciar um momento de equilíbrio interior, deixando-lhe confiante para enfrentar os desafios e se abrir às oportunidades. Tente fazer escolhas adequadas às suas reais possibilidades, devido à tensão lunar com Vênus e Júpiter.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso se preservar. A comunicação nas relações tende a ganhar fôlego, o que lhe ajuda a expressar suas ideias e fazer acordos nas parcerias. Procure ser discreta quanto aos seus pontos fracos e à sua intimidade, conforme aponta a tensão lunar com Vênus e Júpiter.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente se manter discreta no trato humano, evitando manifestações que lhe deixem exposta, como alertam Vênus e Júpiter tensionados à Lua. Você tende a demonstrar mais confiança na gestão prática da vida, o que lhe faz otimizar processos e recursos, dada a harmonia Sol-Lua no eixo material-cotidiano.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure ter prudência na gestão dos recursos financeiros, evitando equívocos, considerando a tensão lunar com Vênus e Júpiter. Sol e Lua harmonizados podem promover uma abertura emocional em favor da interação social e do usufruto dos prazeres.