Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (1)

Áries

A diplomacia pode se mostrar fundamental diante de conflitos territoriais. A Lua Minguante na área das amizades pode evidenciar a importância de privilegiar um círculo social autêntico e confiável, evitando se expor em redes mais amplas.

Touro

Neste momento, busque aperfeiçoar suas estratégias. A passagem da Lua Minguante pela casa do trabalho pode favorecer revisões que lhe façam ajustar suas expectativas de realização profissional frente às dificuldades.

Gêmeos

Tente refletir sobre como as dificuldades podem levar ao autoaprimoramento. Este momento pode favorecer uma redução no ritmo de vida para dar lugar ao recolhimento e ao autocuidado.

Câncer

Procure valorizar os vínculos autênticos e confiáveis. A seletividade social pode se mostrar fundamental frente ao trânsito da Lua Minguante no setor íntimo, buscando preservar sua privacidade e transformar seu círculo de relacionamentos.

Leão

É fundamental fazer acordos ao compartilhar responsabilidades. As parcerias tendem a ficar em revisão com a Lua Minguante na área de relacionamentos, o que lhe ajuda a distinguir as cooperações legítimas das que sejam circunstâncias.

Virgem

Convém zelar por um dia a dia mais estruturado, a fim de ter o conforto que necessita. Você tende a sentir uma temporária baixa de energia, associada a preocupações e frustrações, pois a Lua Minguante influencia a área da saúde.

Libra

Busque manter a discrição e zelar por privacidade. A Lua Minguante na área social tende a favorecer revisões que lhe ajudem a melhor seu jeito de interagir com suas redes, a fim de promover experiências que agreguem valor à sua vida.

Escorpião

Procure evitar alimentar vínculos de dependência emocional e buscar autonomia. Você tende a ser convidada a curtir ambientes acolhedores e em companhias seletas que lhe deem conforto, visto a Lua Minguante na área familiar.

Sagitário

Tente valorizar as reflexões para colocar a mente e o coração em ordem. É preciso moderar a expressão pessoal, já que a Lua Minguante na área comunicativa. Além disso, busque rever conceitos que impactam na gestão do cotidiano.

Capricórnio

Busque ser mais seletiva ao compartilhar recursos e disciplinada nos gastos com lazeres. Convém controlar os gastos e equilibrar o orçamento com a Lua Minguante na área material, por isso tente fazer um controle das despesas e se organizar.

Aquário

Desafios familiares tendem a ganhar corpo nesta fase, o que pede paciência e capacidade de ajuste. É importante ter moderação com a influência da Lua Minguante em seu signo. Sendo assim, é importante diminuir o ritmo e zelar pelas bases estruturais da sua vida.

Peixes

Procure evitar remoer as dificuldades e assumir uma postura objetiva e prática. Os problemas podem oferecer oportunidades de reflexão com a Lua Minguante na área de crise, o que lhe permitindo-lhe identificar pontos de ajuste e reavaliar estratégias.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo