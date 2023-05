Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (10)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure definir prioridades e organizar as demandas. O estresse da rotina continua prejudicando seu bem-estar e sua produtividade, o que demanda ações que ajudem você a se manter em equilíbrio.

TOURO (21/4 a 20/5)

A tensão lunar com Marte e Júpiter pode apontar conflitos interpessoais nutridos por incompreensão e intransigência, por isso busque evitar expor suas ideias. Sua mente tende a se expandir em busca de estímulos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Como alerta a tensão lunar com Marte e Júpiter, é importante não permitir que seus objetivos levem você a prejudicar seu orçamento. Sua capacidade de análise pode se mostrar uma aliada na gestão da vida privada.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente atuar com cautela, evitando compartilhar livremente seus interesses, sobretudo em ambientes competitivos. Sua capacidade de articulação interpessoal tende a se elevar com a Lua harmonizada a Sol e Urano no circuito dos relacionamentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure evitar centralizar as demandas em torno de si para escapar do estresse apontado pela tensão lunar com Marte e Júpiter. Seu comprometimento com o trabalho e a gestão do dia a dia pode se elevar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante dar valor aos seus interesses, evitando se submeter ao que é conveniente as pessoas, como alerta a tensão lunar com Marte e Júpiter. Você sentirá um forte desejo de expansão, favorecendo o usufruto de lazeres ligados ao intelecto.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque dedicar atenção às demandas e negociar uma divisão de responsabilidades com as pessoas próximas. A harmonia lunar com Sol e Urano tende a favorecer as atividades intelectuais introspectivas voltadas ao trabalho e aos estudos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mais cuidado com suas opiniões, pois ela pode impactar o entorno. Procure evitar alimentar polêmicas ou impor seus pontos de vista. Diplomacia é essencial. Você tende a externar suas ideias com confiança.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Eleva-se à sua disposição frente ao cotidiano, o que lhe leva a buscar soluções ousadas para as tarefas e a valorizar a economia criativa. Procure diminuir os gastos financeiros e poupar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Atenção ao expor sua opinião sobre temas controversos, já que os ânimos tendem a esquentar e dar espaço a discussões, visto a tensão lunar com Marte e Júpiter. Lazeres intelectuais podem se mostrar atraentes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua capacidade de enfrentamento dos obstáculos tende a se elevar, favorecendo a vida cotidiana, nutrida por ideias arrojadas e que tiram você do lugar-comum. Cuidado com posturas combativas nos relacionamentos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Evite se comprometer com causas externas, evitando comprometer suas finanças, visto que a tensão lunar com Marte e Júpiter pode pedir mais bom senso com questões materiais. Procure dar valor às trocas intelectuais e ações solidárias.