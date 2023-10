Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (11)

Áries

Tente não se deixar levar por idealizações, visto Netuno tensionado. A tendência nesta fase é que você encontre prazer na vida cotidiana, além de criar oportunidades de realização em sintonia com suas ambições.

Touro

Procure não criar falsas expectativas sobre as pessoas, visto a tensão com Netuno. Neste momento, sua postura amigável tende a lhe ajudar a fazer contatos prazerosos e vivenciar experiências que ampliem sua percepção do mundo e de si mesma.

Gêmeos

É importante aproveitar esta fase para refletir sobre as mudanças que deseja para sua vida, evitando se iludir, devido a Netuno tensionado. A Lua na área familiar tende a favorecer uma vivência recolhida e voltada a fruir dos prazeres ligados à intimidade.

Câncer

Devido à tensão com Netuno, busque manter a coerência no discurso e evitar especulações. Charme e desenvoltura tendem a contribuir com suas conexões sociais, gerando uma troca de ideias estimulante, visto que a Lua influencia o setor comunicativo.

Leão

Neste momento, a autoestima elevada pode lhe motivar a trilhar caminhos que condizem com seus objetivos e a interagir com figuras de interesse para sua carreira. É importante extrair amadurecimento das frustrações, visto Netuno tensionado.

Virgem

Procure evitar criar expectativas fora da realidade do entorno, visto Netuno tensionado. Sua postura tende a se abrir à fruição de prazeres e à expansão dos horizontes culturais, permitindo-lhe encarar sua vida sob perspectivas mais amplas.

Libra

É preciso ter mais atenção à saúde, visto Netuno tensionado. O emocional pode se voltar para o mundo interior, o que eleva o senso de valorização pessoal e favorece transformações em sua vida, visto que a Lua na área de crise se harmoniza a Vênus.

Escorpião

Tente adotar uma postura mais reservada ao interagir com pessoas fora do círculo de confiança. Os vínculos emocionais podem se fortalecer nos relacionamentos com a Lua na área de amizades formando aspectos harmoniosos com Vênus, Júpiter, Urano e Plutão, o que contribui com parcerias autênticas.

Sagitário

Procure conciliar suas metas na carreira com a vida familiar, visto Netuno tensionado. A Lua na área do trabalho segue harmonizada a Vênus, Júpiter, Urano e Plutão, podendo lhe incentivar a buscar oportunidades de ascensão profissional. É preciso aprimorar sua capacidade de gestão.

Capricórnio

É importante não buscar aprovação externa para suas ambições, agindo com discrição, devido à tensão envolvendo Netuno. O pensamento inovador tende a ganhar corpo com a Lua na área espiritual, o que ajuda a dinamizar seus projetos e sua própria vida.

Aquário

Tente evitar investimentos de risco para as finanças. Suas experiências podem ser vivenciadas com profundidade, com coerência com seus valores e as ambições que você cultiva para sua vida, já que a Lua no setor íntimo segue harmonizada a Vênus, Júpiter, Urano e Plutão.

Peixes

É fundamental ser solidária e empática com quem você gosta, sem se deixar explorar, devido à tensão com Netuno. Suas parcerias podem se fortalecer, nutrindo-se de afinidades e de ambições em comum, visto a influência da Lua na área de relacionamentos.