Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (11)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure evitar se sobrecarregar. O dia a dia pode se mostrar desafiador, o que pede comprometimento e disciplina. É preciso ter equilíbrio entre razão e sensibilidade para dar conta das situações que colocam em teste sua capacidade de análise e seu bom senso.

TOURO (21/4 a 20/5)

Os desafios podem lhe trazer lições em prol do aprimoramento interpessoal. A tensão formada por Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Netuno tende a pedir uma atuação diplomática frente aos conflitos territoriais que afloram nas dinâmicas coletivas. Tente agir com critério e disciplina.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante se mostrar capaz de administrar os conflitos com diplomacia e de propor acordos. As relações desenvolvidas no cotidiano tendem a ficar sujeitos a mudanças para fazer frente às demandas que assumem maiores proporções.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente chegar à raiz dos problemas e estruturar um planejamento. Preocupações tendem a ganhar corpo frente às dificuldades, dada a complexidade com que se apresentam e o impacto que causam nos projetos em desenvolvimento.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Convém investigar por onde escoa o seu dinheiro e tomar providências. Momento favorável para as questões patrimoniais, o que exige mais atenção com os gastos e capacidade de gestão de imprevistos financeiros.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure evitar se posicionar de forma arbitrária, articulando-se com o entorno em prol do bem comum. A tensão entre Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Netuno pode sugerir estresse na gestão das demandas profissionais e domésticas, incluindo conflitos hierárquicos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É fundamental não se deixar influenciar por especulações, investigando os fatos antes de se posicionar, visto que impressões superficiais tendem a gerar falhas de percurso. As dificuldades podem pedir capacidade de raciocínio e resiliência.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque se posicionar de forma discreta e demonstrar capacidade diplomática ao lidar com contrastes. Sua relação com grupos tende a se mostrar desafiadora, o que provoca ressentimentos com impacto para as parcerias em curso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém ser colaborativa, mas é preciso ter limites para seu envolvimento nas situações. A tendência é que você fique emocionalmente suscetível à instabilidade das pessoas do entorno, correndo o risco de absorver as demandas e os dramas dos outros.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure não dar espaço a especulações. Frustrações podem aflorar frente à grande tensão entre Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Netuno, o que prejudica a autoconfiança e lhe deixar desesperançosa. É preciso avaliar os problemas com imparcialidade para compreender sua origem.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure avaliar como seus valores contrastam com os do entorno e busque formas saudáveis de se expressar. Convém disciplinar a gestão compartilhada de recursos. A grande tensão entre Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Netuno pode pedir bom senso e adaptabilidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A solidariedade tende a fazer a diferença, mas busque fazer acordos na divisão das demandas. Os relacionamentos podem pedir maiores atenções, seja no âmbito pessoal, seja no profissional, demandando capacidade de articulação e mudança