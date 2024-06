Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua postura pode se revestir de proatividade e praticidade com Lua e Marte no segmento cotidiano-material, otimizando os recursos. Contudo, é importante seguir disciplinada nos gastos e fazer uma análise de riscos antes de agir, conforme alerta Saturno na área de crise.



TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não deixar que lhe falte diplomacia em situações de conflito. As energias de Lua e Marte se encontram entre o setor social e seu signo, podendo aflorar seu lado extrovertido e lhe motivar a interagir com grupos, inclusive nas redes virtuais.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure não deixar que a complexidade das situações prejudique sua serenidade. A harmonia Lua-Marte no eixo familiar-crise pode apontar o recolhimento íntimo como caminho de fortalecimento, enquanto motiva a união com o entorno na gestão das dificuldades.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

A interação humana tende a se revestir de companheirismo, o que favorece as ações articuladas em grupo. Procure não se deixar levar pelos problemas alheios e evitar impor padrões de comportamento, conforme aponta a tensão entre Lua e Saturno.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque disciplinar os gastos financeiros, evitando se deixar levar pela avareza, pois Saturno na área patrimonial entra em tensão com a Lua. A harmonia entre os setores material e profissional tende a elevar suas habilidades na gestão de recursos.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure não se deixar levar pelo individualismo em detrimento das parcerias. Neste momento, um forte desejo de expandir seus horizontes tende a lhe guiar, em que Lua e Marte se harmonizam entre seu signo e a casa espiritual.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Convém avaliar os prós e os contras antes de agir. Garra e perseverança tendem a lhe guiar no enfrentamento das dificuldades, mas é fundamental aperfeiçoar estratégias para lidar com situações complicadas no dia a dia, visto a tensão lunar com Saturno no setor das rotinas.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque atuar com diplomacia ao lidar com temas polêmicos, especialmente nas redes virtuais. O sentimento de fraternidade pode aflorar na interação com grupos, visto a harmonia Lua-Marte no eixo amizades-relacionamentos, promovendo união em prol de objetivos em comum.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso fazer pausas para descansar e planejar as ações. Seu dia a dia pode ganhar dinamismo com Lua e Marte harmonizados no circuito do trabalho, o que lhe faz dar o melhor de si para cumprir prazos e elevar a eficácia dos afazeres, além de deixar o momento divertido.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente ser seletiva quanto ao que revelar de si. A harmonia envolvendo Lua e Marte no segmento espiritual-social pode elevar sua desenvoltura na relação com grupos, o que lhe permite se cercar de pessoas que compartilhem seus ideais e lhe apoiem em suas ações.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Atenção às finanças! Procure disciplinar os gastos. Lua e Marte harmonizados no circuito íntimo tendem a lhe deixar mais segura de si, enquanto lhe estimulam a dar vazão aos seus instintos, o que pode ser favorável se você tiver senso de limite.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure empregar as palavras com sabedoria. A relação harmoniosa que Lua e Marte estabelecem entre o setor de relacionamentos e o comunicativo tende a lhe deixar confiante na expressão das ideias, o que ajuda você a participar de forma ativa dos debates.