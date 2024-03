Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (13)

Áries

Procure administrar os conflitos em grupo com diplomacia. Buscar equilíbrio entre as necessidades emocionais e materiais é fundamental para evitar gastos impulsivos na tentativa de suprir carências, visto que a Lua na área material encontra Júpiter e Urano.

Touro

Cuidado com ações radicais que possam colocar em risco sua estabilidade no trabalho. Um forte desejo de expansão tende a lhe fazer superar seus limites e a explorar novos caminhos, já que a Lua em seu signo se aproxima de Júpiter e Urano.

Gêmeos

Busque estruturar um plano estratégico para lidar com os problemas. Insatisfações tendem a aflorar de maneira significativa, o que lhe faz lutar contra o que constitui uma barreira entre você e seus objetivos, pois a Lua na área de crise encontra Júpiter e Urano.

Câncer

Tente atuar de maneira construtiva e saber negociar soluções. A Lua na área de amizades encontra Júpiter e Urano, podendo sugerir um momento em que as interações sociais se mostram estimulantes. Contudo, elas tendem a estar permeadas de disputas de poder. Atenção redobrada!

Leão

Convém ser ética e diplomática nas parcerias. O desejo de conquista tende a lhe impelir a trilhar caminhos ousados para sua carreira, incrementando o potencial inovador das ações em curso, já que a Lua encontra Júpiter e Urano na casa do trabalho.

Virgem

Procure não negligenciar sua saúde e as demandas do dia a dia. O pensamento tende a ganhar amplitude frente ao encontro da Lua com Júpiter e Urano na área espiritual, o que lhe ajuda a analisar os acontecimentos sob outras perspectivas e a buscar estímulos intelectuais.

Libra

Pode ser desafiador conciliar os interesses pessoais e coletivos. Seu foco pode ser direcionado à vida privada frente ao encontro da Lua com Júpiter e Urano no setor íntimo, o que leva ao fortalecimento interior e a uma gestão arrojada dos aspectos práticos e materiais.

Escorpião

É importante não deixar que os laços íntimos se abalem por falta de colaboração na vida privada, visto a tensão com Plutão e Marte. A articulação social pode se mostrar estimulante frente ao encontro da Lua com Júpiter e Urano no setor de relacionamentos, o que lhe coloca na trilha de oportunidades.

Sagitário

Convém não deixar de buscar consenso com o entorno imediato. Seu desempenho na gestão do dia a dia tende a ganhar desenvoltura frente ao encontro da Lua com Júpiter e Urano no setor do cotidiano, o que lhe ajuda a atender outras demandas e incrementar o convívio com novidades.

Capricórnio

Tente se manter prudente nos investimentos financeiros, visto que a tensão com Plutão e Marte aponta excessos. Estímulos sociais tendem a emergir frente ao encontro da Lua com Júpiter e Urano no setor dos prazeres, o que favorece o intercâmbio de ideias.

Aquário

Busque ser sensata ao direcionar recursos financeiros a tais iniciativas para evitar extravagâncias. Este momento tende a se mostrar positivo para articular ações que dinamizem o lar e lhe tirem da rotina, considerando o encontro da Lua com Júpiter e Urano na área doméstica.

Peixes

O setor das ideias recebe o encontro da Lua com Júpiter e Urano, podendo lhe deixar aberta a novos aprendizados e a expandir sua visão do mundo. Mas é importante evitar se afastar da zona de segurança, já que a tensão lunar com Plutão e Marte aponta prejuízos de diversas ordens.

