Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (14)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso ser diplomática ao lidar com o entorno para evitar os conflitos territoriais apontados na tensão Lua-Saturno. Os encontros envolvendo Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão podem elevar sua desenvoltura na gestão dos aspectos práticos e materiais da vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Desafios profissionais apontados na tensão Lua-Saturno podem pedir estratégias. Mente aberta e criatividade podem ser diferenciais frente a contextos transformadores, o que lhe ajuda a se adaptar e a superar seus limites.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque não se deixar abater por posturas pessimistas, como alerta a tensão Lua-Saturno. Os problemas podem lhe fazer descobrir o potencial transformador que você tem e a fazer ajustes que ajudem na promoção de mudanças na sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Devido à tensão Lua-Saturno, busque preservar sua intimidade, apesar de maior abertura social. Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão harmonizados tendem a lhe fazer valorizar talentos diversos na interação humana, que ajudam a lidar com o coletivo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso ser diplomática na relação com as pessoas, considerando Lua e Saturno tensionados. Afloram o pensamento crítico e inteligência emotiva em benefício do seu desempenho profissional, o que lhe ajuda a se adaptar a demandas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Como alerta a tensão entre Lua e Saturno, busque se permitir abordagens diversas e ter cuidado para não negligenciar as demandas do dia a dia. Ideias originais e uma postura ousada podem marcar sua trajetória, considerando os encontros envolvendo Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente evitar expor livremente seus interesses, pois a tensão Lua-Saturno demanda discrição social. Os aspectos harmoniosos envolvendo Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão tendem a elevar sua autoconfiança frente aos obstáculos e lhe deixar mais ousado.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure flexibilizar a postura que fica mais crítica diante da tensão Lua-Saturno. Sua capacidade de articulação social tende a aprimorar a qualidade frente aos encontros entre Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão, o que lhe faz tirar o melhor das suas experiências .

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente evitar confrontar pessoas resistentes a mudanças, agindo com diplomacia. Sua postura pode ficar mais adaptável frente aos encontros entre Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão, o que eleva a qualidade do cotidiano e dá originalidade aos projetos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A qualidade do momento depende de saber lidar com as diferenças com diplomacia, dada a tensão Lua-Saturno. Você tende a ter um pensamento transformador, fazendo-lhe articular conversas profundas que estimulem as pessoas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque evitar se posicionar de forma excessivamente crítica com o entorno. Os encontros entre Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão podem aflorar da sua força interior em prol de mudanças para sua vida e senso estratégico para planejar ações.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você tende a ter um discurso ousado, já que encontros harmonizam Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão, o que lhe coloca no centro de debates como formadora de opinião, fazendo você influenciar diversas pessoas. Procure usar esse poder com sabedoria, sem julgar ou humilhar os outros.