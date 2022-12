Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (14)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Como alerta a tensão Lua-Marte, cuidado com reações exageradas ao lidar com problemas interpessoais. Seu desempenho pode ser marcado por dinamismo e originalidade, o que lhe ajuda a versatilizar recursos e deixar o dia mais interessante.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure ser cautelosa com as finanças e evitar gastos em excesso sua energia, dada a tensão Lua-Marte. Uma jornada prazerosa tende a lhe aguardar frente à harmonia envolvendo Lua, Mercúrio, Vênus e Urano. Com isso, você se permite diversificar sua rotina.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante amenizar os fatores de estresse que afloram na gestão prática do cotidiano, dada a tensão Lua-Marte. Os aspectos harmoniosos da Lua com Mercúrio, Vênus e Urano podem promover uma sintonia nas parcerias, ajudando-lhe a resgatar afinidades

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante amenizar a carga emotiva ao lidar com situações geradoras de estresse, como alerta a tensão Lua-Marte. A comunicação pode se mostrar poderosa frente à harmonia formada por Lua, Mercúrio, Vênus e Urano, o que lhe ajuda a fortalecer os interesses nas parcerias e articular suas ações.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Mais cautela com a postura ao lidar com desafios interpessoais, como alerta a tensão Lua-Marte. Lua, Mercúrio, Vênus e Urano harmonizados tendem a destacar suas habilidades na gestão dos aspectos práticos do cotidiano, gerando processos mais prazerosos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Otimismo e coragem tendem a lhe guiar, mas busque conter os impulsos diante dos desafios profissionais, como indica a tensão Lua-Marte. Sua postura pode ficar emocionalmente aberta frente à harmonia formada por Lua, Mercúrio, Vênus e Urano, o que contribui com a dinâmica social.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A tensão Lua-Marte pode alertar para a necessidade de adotar um ritmo mais tranquilo e prevenir o estresse. Ideias inovadoras afloram na gestão dos obstáculos, com soluções interessantes que lhe ajudam a otimizar recursos e preencher as lacunas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Conforme alerta a tensão Lua-Marte, é necessário ter controle dos seus gastos e no compartilhamento da intimidade. A harmonia envolvendo Lua, Mercúrio, Vênus e Urano pode despertar seu lado sociável, o que contribui com um intercâmbio de ideias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os desafios interpessoais podem deixar você na defensiva, como aponta a tensão Lua-Marte, comprometendo esse cenário. Ideias corajosas tendem a fazer a diferença em seu desempenho já que torna os processos mais dinâmicos e favorece vivência aprazível com o trabalho.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente evitar correr riscos, como alerta a tensão Lua-Marte, atuando com a devida cautela. Sua postura tende a ficar mais aberta perante a vida, o que lhe faz enxergar os aspectos positivos dos acontecimentos e a dar valor às oportunidades, visto a harmonia envolvendo Lua, Mercúrio, Vênus e Urano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque ser cuidadosa na gestão das finanças, evitando gastar de modo impulsivo, como alerta a tensão Lua-Marte. A harmonia envolvendo Lua, Mercúrio, Vênus e Urano tende a favorecer o usufruto de prazeres no âmbito íntimo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso conciliar as diferenças com mais tranquilidade. A troca de ideias e práticas criativas tende a tomar corpo frente à harmonia entre Lua, Mercúrio, Vênus e Urano, mas a agressividade pode representar um fator de desequilíbrio em meio aos desafios.