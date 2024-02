Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (14)

Áries

Procure controlar seus impulsos para evitar ações imprudentes. A Lua transita entre seu signo e a área material, podendo direcionar o olhar para a materialização dos seus interesses e das oportunidades de investimento, devido à proximidade de Júpiter.

Touro

Tente evitar agir sem refletir previamente, visto que o momento exige cautela. A Lua, transitando entre a área de crise e seu signo, se aproxima de Júpiter, podendo lhe fazer se empenhar na superação de desafios e no usufruto das oportunidades.

Gêmeos

Convém neutralizar o pessimismo, sobretudo em momentos de instabilidade. É preciso reduzir o ritmo de vida e a exposição pública com a Lua entre as áreas de amizades e de crise, buscando se transformar em meio à gestão das dificuldades.

Câncer

Neste momento, os relacionamentos tendem a se revelar desafiadores nas esferas profissional e social, o que demanda maior capacidade de ajuste. Busque resgatar afinidades, conforme sugere o encontro Lua-Júpiter.

Leão

Procure valorizar as pausas para meditar e se fortalecer intimamente neste momento. Seus ideais na profissão podem ser colocados em xeque com a Lua transitando entre a casa espiritual e a do trabalho, o que demanda um esforço contínuo de resiliência.

Virgem

É importante seguir rumo ao autoaprimoramento a partir de agora. A influência lunar entre o setor íntimo e o espiritual tende a evidenciar um momento de confronto com suas fragilidades e de redescoberta de recursos interiores.

Libra

Busque resgatar prazeres seletos. As parcerias tendem a atravessar um momento de forte instabilidade com a Lua entre a área de relacionamentos e o setor íntimo, o que demanda inteligência emocional e acordos diplomáticos.

Escorpião

Tente fazer acordos e evitar conflitos. A Lua segue transitando entre o setor do cotidiano e o de relacionamentos, podendo sugerir a importância de fazer frente às prioridades e buscar uma articulação harmoniosa com o entorno imediato.

Sagitário

É preciso zelar por um dia a dia mais estruturado, visto o encontro entre Lua e Júpiter. Sua relação com grupos pode passar por complicações com a Lua transitando entre o setor social e o do cotidiano, o que demanda maior equilíbrio emotivo e capacidade de ajuste.

Capricórnio

Procure ser seletiva e evitar seguir a trilha do autoengano. As necessidades emocionais tendem a lhe levar a deixar a zona de conforto e se abrir aos prazeres e às interações em rede, visto que a Lua transita entre o setor familiar e o social.

Aquário

Convém não se deixar desestruturar por um entorno desafiador. A Lua transita entre as áreas comunicativa e familiar, vindo a encontrar Júpiter, podendo evidenciar a importância de zelar pela harmonia nos relacionamentos e por acordos que facilitem a gestão do cotidiano.

Peixes

Busque não se deixar desestabilizar por momentos de estresse, dada a tensão com Vênus, Marte, Plutão e Mercúrio. Sua postura tende a ficar espontânea com a Lua entre o setor material e o comunicativo, o que contribui para dinamizar processos e recursos materiais.

