Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (14)

Áries

Procure buscar um entendimento mais profundo de si mesma e dos outros ao revisitar antigos padrões de comunicação, impactados pelos aspectos harmoniosos entre a Lua, o Sol e Mercúrio retrógrado. Isso tende a facilitar a resolução de conflitos internos e aprimorar seus processos de socialização.

Touro

Procure revisar o orçamento doméstico e enxugar despesas, visto que o momento tende a oportunizar uma introspecção voltada a resolver questões pendentes e fortalecer sua relação com o lar e o círculo íntimo, devido à harmonia entre a Lua, o Sol e Mercúrio.

Gêmeos

É preciso buscar empatia e transferência na comunicação. Tente reavaliar os desafios interpessoais, a fim de aprimorar sua postura no trato humano e estabelecer novas bases de entendimento nas parcerias, com a aproximação entre o Sol e Mercúrio retrógrado.

Câncer

Busque alinhar suas prioridades com as do entorno imediato e negociar acordos para sanar os desafios em comum. Os encontros envolvendo a Lua, o Sol e Mercúrio em retrogradação tendem a favorecer uma revisão das rotinas para aprimorar processos de trabalho e gestão financeira.

Leão

Convém ponderar antes de agir, visto que Sol e Mercúrio estão próximos e a Lua está harmonizada a ambos, trazendo motivação para correr atrás de seus interesses. Neste momento você tende a se sentir mais extrovertida socialmente e fica mais à vontade para vivenciar situações novas.

Virgem

Tente refletir sobre a relevância das parcerias em curso, já que os encontros harmoniosos entre a Lua, o Sol e Mercúrio tendem a mostrar um momento de maior consciência dos desafios e melhorias necessárias à sua vida. Mercúrio retrógrado pode contribuir com revisões para amadurecimento.

Libra

Procure refletir sobre a relevância das parcerias em curso, visto que sua capacidade analítica se eleva frente à harmonia entre Lua, Sol e Mercúrio retrógrado, permitindo uma melhor compreensão das necessidades dos grupos e identificação de pontos a ajustar.

Escorpião

Busque rever prioridades e estratégias, pois seu senso crítico fica mais apurado devido à harmonia envolvendo Lua, Sol e Mercúrio. Isso contribui com o aprimoramento dos processos de trabalho e revisões acerca das finanças e gestão patrimonial.

Sagitário

Procure seus conceitos e se libertar de condicionamentos mentais, visto que avaliar os acontecimentos sob perspectivas diversas é fundamental para se libertar de visões unilaterais, como sugere a harmonia entre Lua, Sol e Mercúrio.

Capricórnio

Tente desapegar de ideias sem aplicabilidade nessa fase, visto que os desafios pedem reflexões aprofundadas que trazem aprendizado e ajudam a rever e redefinir estratégias de atuação, considerando os encontros entre a Lua, o Sol e Mercúrio retrógrado.

Aquário

Busque afinar as estratégias de atuação conjunta ao revisar expectativas, visto que a harmonia entre Lua, Sol e Mercúrio pode sugerir entendimento interpessoal. Isso tende a ajudar no andamento de ações articuladas em parceria, com Mercúrio retrógrado favorecendo essas revisões.

Peixes

Tente rever os projetos em desenvolvimento, identificando o que precisa de intervenção, visto que Sol, Lua e Mercúrio harmonizados podem nutrir seu lado empreendedor. Mercúrio retrógrado tende a favorecer revisões e ajustes, o que lhe guia com um olhar mais objetivo frente às necessidades.

