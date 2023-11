Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se cercar de conforto e resgatar a serenidade, entendendo que as decepções podem nos libertam de ilusões. A Lua tendem a sugerir dificuldades que abalam sua autoconfiança e a fé que você nutre com relação às suas ambições.

TOURO (21/4 a 20/5)

Convém demonstrar solidariedade, mas é importante não ser subserviente. As necessidades íntimas podem conflitar com as coletivas, o que pede escolhas sensatas e coerentes. Por isso, tente não deixar que o apelo social lhe afaste das suas prioridades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental atuar dentro de reais possibilidades, equilibrando as responsabilidades com a vida privada. Expectativas não realistas no ambiente de trabalho e nas parcerias profissionais podem causar frustrações. Por isso, busque tomar o devido cuidado.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

As dificuldades do dia a dia podem prejudicar sua paz de espírito e até mesmo pesar sobre sua saúde. Por isso, busque manter o cotidiano organizado e atuar em prol de prioridades bem definidas. Além disso, é fundamental cultivar uma visão realista dos acontecimentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente não se deixar guiar pelo emocional, cultivando senso crítico. A busca por prazeres pode se elevar agora. Contudo, busque ter bom senso na exposição social e nos gastos ligados ao lazer. A tendência é que você passe a agir sem pensar nas consequências.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você tende a buscar autonomia. O emocional pode procurar conforto na vida familiar e nas relações íntimas, mas é preciso definir limites saudáveis na interação com as pessoas do entorno, visto que a tensão de Netuno lhe predispõe a depositar nos outros expectativas irreais.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O momento tende a apontar a dificuldade de manter a concentração e expressar suas ideias. Como alerta Netuno tensionado, os processos reflexivos e comunicativos podem ganhar intensidade, mas é preciso ter cuidado com o excesso de idealizações e encarar os fatos de forma objetiva.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante controlar os impulsos consumistas, buscando cultivar equilíbrio emocional neste momento. A influência da Lua tende a lhe motivar a elevar os investimentos em conforto e prazer, mas isso demanda atenção ao orçamento e disciplina.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém se equilibrar com o entorno imediato. A tendência é que você satisfaça suas necessidades emocionais. Mas procure tomar cuidado para não se colocar como prioridade e deixar de lado suas relações familiares, visto que Netuno aponta tensões nessa área.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure buscar maior transparência no pensamento e no discurso, evitando mal-entendidos. Neste momento, frustrações podem se fazer presente por conta da defasagem entre suas idealizações e os acontecimentos, o que exige uma visão mais realista dos fatos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente evitar gastos exagerados relacionados ao lazer, já que a tensão com Netuno pode lhe predispor a cometer imprudências. A influência da Lua tende a motivar você a buscar maior entrosamento com as pessoas próximas, atendendo à sua necessidade de atenção social.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso ter consciência das suas reais possibilidades, assim você consegue atuar com maior segurança. O momento astrológico tende a demandar transparência sobre seus objetivos e cuidado para não se perder em ilusões enquanto busca sucesso profissional.

