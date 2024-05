Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (15)

Áries

Mais atenção ao planejamento orçamentário e à gestão da vida cotidiana, visto que Mercúrio ingressa na área material e a Lua se desloca para o setor das rotinas. A Lua Crescente tende a lhe impelir à fruição dos prazeres. No entanto, é preciso manter a moderação.

Touro

Procure definir prioridades e organizar as demandas, já que Mercúrio adentra seu signo, enquanto a passagem da Lua para o setor social pode favorecer as parcerias. A vida em família tende a pedir mais de você nesta Lua Crescente, mas é preciso estabelecer limites para não se desgastar.

Gêmeos

Mercúrio na área de crise pode favorecer os processos de revisão, enquanto a passagem da Lua para a casa familiar demanda quietude. A tendência é que você fique mais expressiva nesta Lua Crescente. Contudo, busque ponderar antes de manifestar opiniões críticas ou sobre temas polêmicos.

Câncer

Busque dar valor às trocas intelectuais e afetivas. Sua generosidade pode aflorar nesta Lua Crescente, o que lhe faz empregar recursos, favorecendo as pessoas que lhe são queridas. Mas é importante definir limites para evitar prejuízos.

Leão

É fundamental valorizar o trabalho intelectualmente estimulante, mas busque conciliar teoria e prática. A Lua Crescente tende a nutrir suas ambições. Procure não deixar que isso lhe suba à cabeça e minem suas relações.

Virgem

Tente entender os acontecimentos com objetividade e se mantenha otimista. Nesta Lua Crescente, os dramas tendem a ganhar corpo, o que pode prejudicar sua percepção sobre as dificuldades e lhe levar a conclusões precipitadas.

Libra

É preciso reduzir a exposição social e buscar privacidade. O diálogo tende a se mostrar fonte de estímulos nesta Lua Crescente. Além disso, os conflitos demandam ainda mais atenção, a fim de evitar fatores que geram estresse.

Escorpião

Busque se mostrar aberta ao diálogo e resgatar os vínculos fraternos. Sua postura tende a ganhar produtividade nesta Lua Crescente, mas é fundamental estabelecer limites para não se sobrecarregar e estressar a interação com as pessoas próximas.

Sagitário

A Lua Crescente lhe motiva a expandir os horizontes existenciais, motivando a fruição de lazeres, embora fique o alerta da necessidade de moderar os gastos de energia e financeiros. Procure aprimorar a gestão da vida cotidiana.

Capricórnio

É fundamental vivenciar experiências que lhe nutram intelectualmente, valorizando a diversidade cultural. Suas necessidades íntimas e suas inquietações podem ficar evidentes nesta Lua Crescente, o que pedem autocuidado e moderação.

Aquário

Tente prezar pelo planejamento da vida familiar e pela coesão de interesses. A Lua no setor íntimo pode demandar autocuidado. As relações podem se revelar estimulantes. Contudo, você pode passar por conflitos, conforme sugere o advento da Lua Crescente.

Peixes

Sua capacidade dialógica pode emergir com o ingresso de Mercúrio na casa comunicativa e da Lua no setor dos relacionamentos, o que leva a acordos. O dia a dia tende a se mostrar estimulante nesta Lua Crescente, mas também desgastante para lidar com os problemas.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo