Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure dar mais atenção ao planejamento do dia a dia. Vênus, Sol e Lua seguem na casa dos prazeres, podendo favorecer a fruição social e os lazeres culturais. Contudo, Urano tensionado tende a demandar bom senso nos gastos.

TOURO (21/4 a 20/5)

É necessário ter critério ao compartilhar sua intimidade. Sua postura acolhedora frente ao encontro entre Vênus, Sol e Lua no setor familiar tende a deixar as pessoas confortáveis em sua companhia. Contudo, Urano tensionado pode pedir por senso de conveniência.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque ter senso de prioridade na gestão dos afazeres. Seu carisma tende a se mostrar um facilitador nos relacionamentos, já que Vênus, Sol e Lua seguem juntos no setor comunicativo. Mas é possível que você corra o risco de se expor de modo exagerado, visto Urano tensionado.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente não negligenciar o planejamento. O pensamento criativo pode emergir e isso favorece a gestão dos aspectos práticos do cotidiano, o que contribui para trazer mais versatilidade aos seus recursos, embora Urano tensionado demanda autocontrole nos gastos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Eleva-se a busca por prazeres pessoais, associada à autoestima, visto que Vênus, Sol e Lua seguem em seu signo. Contudo, Urano tensionado tende a predispor você a negligenciar responsabilidades. Procure ter senso de prioridade e de economia.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante adotar uma postura diplomática nas relações. Recolhimento e autocuidado tendem a ajudar no processo de cura emocional sugerido pelo encontro Vênus-Sol-Lua na área de crise. Cuidado com a autocrítica excessiva, visto Urano tensionado.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure manter discrição sobre os desafios pessoais nesta fase. A tendência é que você valorize as trocas afetivas na interação humana, já que Vênus, Sol e Lua seguem na casa das amizades, embora Urano tensionado pode pedir cautela ao se expor.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque encarar as críticas das pessoas do entorno de forma construtiva e sem levar para o lado pessoal. Sua busca por realização tende a se concentrar no trabalho, pois Vênus, Sol e Lua seguem juntos no setor profissional, mas é preciso evitar correr riscos.

]SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A gestão do cotidiano tende a demandar mais de você. Vênus, Sol e Lua juntos no setor espiritual podem despertar otimismo e motivar você na busca pela felicidade. Mas tente não usar isso como desculpa para negligenciar o dia a dia, visto Urano tensionado.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Neste momento, é preciso ser fiel a seus valores, mas também se mostrar flexível. O encontro entre Vênus, Sol e Lua no setor íntimo pode favorecer o recolhimento em prol do aprimoramento emocional, o que pede gastos prudentes com prazeres, visto a tensão com Urano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente preservar sua intimidade e seu patrimônio. O encontro entre Vênus, Sol e Lua no setor dos relacionamentos pode persistir, revelando um momento oportuno na interação com o entorno imediato, mas tende a ter desafios.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure estabelecer acordos com as pessoas próximas sobre as dificuldades. Você tende a zelar pelo cotidiano com amor e criatividade, visto que Vênus, Sol e Lua seguem juntos no setor das rotinas, ainda que Urano tensionado pode sugerir momentos de estresse.