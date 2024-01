Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Lazeres culturais podem ser favorecidos pela harmonia Lua-Vênus. A Lua Crescente em seu signo tende a impulsionar sua força de vontade. Contudo, é importante tomar cuidado com reações agressivas frente às dificuldades e a competitividade acirrada no meio profissional.</CW>

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure se permitir usufruir de prazeres íntimos, favorecidos pela harmonia lunar com Vênus. Com a Lua Crescente na área de crise, os processos introspectivos tendem a ganhar corpo, mas é preciso evitar alimentar insatisfações, atuando com serenidade frente às dificuldades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Com a Lua Crescente na casa das amizades, as atividades coletivas podem ganhar corpo, nutrindo seu lado fraterno. Entretanto, os conflitos em grupo tendem a ganhar evidência, o que demanda capacidade diplomática, considerando a tensão lunar com Sol e Marte.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque transmitir gentileza e cuidado pelos seus afazeres. Sua produtividade pode se elevar junto aos objetivos, visto a Lua Crescente na casa do trabalho. Contudo, é preciso evitar impor seu ritmo ao entorno, pois a tensão com Sol e Marte tende a sugerir conflitos nas parcerias.



LEÃO (23/7 a 22/8)

A Lua Crescente na casa espiritual tende a lhe impulsionar a expandir seus horizontes. No entanto, é preciso analisar os riscos para evitar imprudências. Os lazeres sociais podem ser favorecidos pela harmonia Lua-Vênus, mas busque evitar se expor em excesso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure valorizar o recolhimento emocional. O impulso de transformação promovido pela Lua Crescente no setor íntimo pode lhe fazer buscar mudanças para sua vida. Por isso, conduza tudo com senso estratégico para evitar equívocos, devido à tensão com Sol e Marte.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente resgatar as afinidades. As parcerias podem pedir mais atenção com a Lua Crescente na casa dos relacionamentos, demandando capacidade de negociação e de ajuste para resolver conflitos sugeridos pela tensão com Sol e Marte.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A Lua Crescente no setor do cotidiano tende a lhe impulsionar a um envolvimento maior com as rotinas, elevando a produtividade. Mas é importante definir limites para evitar sobrecarga, devido à tensão com Sol e Marte. Busque usar a criatividade para otimizar recursos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure definir limites para os gastos, evitando que os impulsos consumistas prejudiquem o orçamento. Com a Lua Crescente na casa social harmonizada a Vênus, a busca por prazer tende a se intensificar, o que favorece a fruição cultural individualmente ou em grupo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente amenizar a postura. Seu envolvimento nas questões domésticas tende a se intensificar com a Lua Crescente na área familiar, dinamizando a rotina. Contudo, sua relação com as pessoas próximas pode passar por conflitos, devido à tensão com Sol e Marte.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua postura tende a ganhar assertividade com a Lua Crescente na casa das ideias, mas é preciso tomar cuidado com a agressividade, visto que a tensão com Sol e Marte pode aflorar os conflitos interpessoais. Pensando nisso, que tal se mostrar mais empática?

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso evitar se envolver em conflitos de âmbito territorial. Sua postura na gestão do dia a dia tende a ser marcada pela criatividade, o que eleva a eficácia das rotinas e otimiza recursos, visto a passagem da Lua Crescente pela casa material e sua harmonia com Vênus.

