Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (17)

Áries

Júpiter e Urano tensionados à Lua podem alertar para suas finanças, por isso é preciso não estressar o orçamento. Sua postura pode ganhar desenvoltura com a Lua harmonizada a Vênus, Mercúrio e ao Sol, o que ajuda com uma interação amigável e aprazível em seus relacionamentos.

Touro

Cuidado para não sobrecarregar o entorno imediato ao se colocar como prioridade, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Urano. O lar pode lhe oferecer conforto afetivo e suporte intelectual frente às dificuldades, visto a Lua harmonizada a Vênus, Mercúrio e ao Sol.

Gêmeos

É fundamental oferecer e aceitar apoio emocional, mas busque ter bom senso ao expor aspectos íntimos da sua vida. Seu carisma pode aflorar com a Lua harmonizada a Vênus, Sol e Mercúrio, atraindo e agregando o entorno imediato em experiências prazerosas.

Câncer

Procure não se deixar levar por investimentos que envolvam riscos, visto a tensão lunar com Júpiter e Urano. Suas habilidades criativas tendem a aflorar em prol dos aspectos materiais envolvidos nos processos de trabalho, otimizando recursos, já que a Lua se harmoniza a Vênus, Sol e Mercúrio.

Leão

Com a Lua harmonizada a Vênus, Sol e Mercúrio, o otimismo pode aflorar, o que lhe faz esperar o melhor do entorno imediato e a lhes oferecer empatia e solidariedade. É importante tomar cuidado para não subestimar os desafios profissionais, dando-lhes mais atenção.

Virgem

Tente não ser imediatista quanto à resolução dos problemas. Buscar quietude e recolhimento afetivo pode ser fundamental, com a Lua harmonizada a Vênus, Sol e Mercúrio, o que lhe ajuda a cuidar das necessidades íntimas e curtir prazeres seletos.

Libra

Busque evitar se expor fora do círculo de confiança, visto que Júpiter e Urano tensionados à Lua podem indicar prejuízos materiais e para sua imagem. O trato humano tende a se mostrar prazeroso com a Lua harmonizada a Vênus, Sol e Mercúrio, o que ajuda com o bem-estar comunitário.

Escorpião

Desafios interpessoais afloram frente à tensão lunar com Júpiter e Urano, o que pede inteligência emotiva. Sua jornada tende a ser marcada por um envolvimento prazeroso com o trabalho, ajudando na qualidade dos processos e gerando satisfação pessoal, visto a Lua harmonizada a Vênus, Sol e Mercúrio.

Sagitário

É preciso evitar que o foco no lazer lhe faça negligenciar as demandas, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Urano. Experiências prazerosas podem emergir com a Lua harmonizada a Vênus, Sol e Mercúrio, o que enriquece você intelectualmente e culturalmente.

Capricórnio

O meio social tende a lhe reservar dissabores frente à tensão lunar com Júpiter e Urano, por isso tente se expor de modo moderado. A Lua harmonizada a Vênus, Sol e Mercúrio pode aflorar seu lado carismático e articulado no trato humano, o que ajuda com uma vivência prazerosa.

Aquário

É preciso demonstrar ser capaz de lidar com os desafios, como alerta à tensão lunar com Júpiter e Urano. Sua postura pode ficar emocionalmente acessível nesse momento em que a Lua se harmoniza a Vênus, Sol e Mercúrio, gerando um fluxo virtuoso de trocas intelectuais e afetivas.

Peixes

Devido à tensão lunar com Júpiter e Urano, tente exercitar a diplomacia ao lidar com conflitos interpessoais. Sua postura na gestão das rotinas pode ser marcada por versatilidade, otimizando recursos e dando um toque de beleza ao ambiente doméstico, visto a Lua harmonizada a Vênus, Sol e Mercúrio.

