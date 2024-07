Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (17)

Áries

Tente se proteger da cobiça alheia, filtrando as informações que você dá ao entorno, devido à tensão Vênus-Plutão e da Lua com Júpiter e Saturno. Você tende a se demonstrar mais carisma, o que se revela um forte aliado para as trocas culturais que ganham força nesta fase.

Touro

Busque conciliar os compromissos pessoais e profissionais, evitando que se acumulem. A vida íntima pode se revelar prazerosa nesse momento de harmonia Lua-Vênus, o que favorece a autoestima e a convivência com seus afetos.

Gêmeos

Lua e Vênus podem evidenciar um momento em que suas relações se harmonizam e lhe proporcionam apoio emocional. No entanto, você deve ser autossuficiente e evitar sobrecarregar o entorno imediato com seus problemas.

Câncer

Tente evitar que a empolgação lhe faça ter gastos desnecessários, visto a tensão Vênus-Plutão e da Lua com Júpiter e Saturno. O pensamento criativo pode aflorar, favorecendo a gestão dos aspectos materiais do dia a dia e ainda motiva um engajamento prazeroso no universo tangível.

Leão

Cuidado para não negligenciar as demandas ou gastar em excesso, como alerta a tensão Vênus-Plutão e da Lua com Júpiter e Saturno. A autoestima pode se elevar, o que lhe faz se posicionar de forma autêntica e a intensificar a fruição dos aspectos prazerosos da vida.

Virgem

Procure evitar sair da zona de conforto e segurança para não ficar suscetível a imprudências, devido à tensão Vênus-Plutão e da Lua com Júpiter e Saturno. O recolhimento emocional pode se mostrar revigorante. É fundamental colocar o coração em ordem.

Libra

Tente transmitir otimismo, mesmo que os problemas apresentem grau de dificuldade. A harmonia Lua-Vênus pode lhe conferir boa comunicabilidade e exaltar seu lado sedutor, harmonizando o convívio interpessoal.

Escorpião

Devido à tensão lunar com Júpiter e Saturno e de Vênus com Plutão, a generosidade pode permear o trato humano, mas é preciso evitar misturar dinheiro e amizades. Sua postura pode ganhar versatilidade, o que favorece iniciativas arrojadas na gestão dos aspectos práticos e materiais da rotina.

Sagitário

Os prazeres coletivos tendem a aflorar frente à harmonia Lua-Vênus, o que ajuda a enriquecer sua bagagem cultural e harmonizar suas redes. Contudo, busque zelar por sua privacidade, sendo mais criteriosa ao compartilhar aspectos da vida privada.

Capricórnio

Lua e Vênus harmonizadas podem sugerir um momento de cura emocional, o que lhe liberta de condicionamentos que prejudica sua felicidade. Tente ser reservada sobre a vida íntima e aprimorar sua relação com o dinheiro, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Saturno e de Vênus com Plutão.

Aquário

Convém valorizar o bem-estar das pessoas, mas é preciso preservar seus interesses, evitando se sacrificar para atender às expectativas alheias, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Saturno e entre Vênus e Plutão. Seu lado gentil tende a emergir, o que aflora a reciprocidade.

Peixes

Procure não permitir que a vaidade ganhe corpo em prejuízo das parcerias, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Saturno e entre Vênus e Plutão. Sua relação com o trabalho pode ficar prazerosa, o que lhe faz exercitar suas vocações e colher os frutos da sua dedicação.

