Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (18)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Lua e Júpiter se harmonizam, podendo nutrir sua fé em si mesma. Contudo, testes de resistência tendem a se fazer presentes, o que pede resiliência. Mercúrio saindo da retrogradação beneficia a superação de obstáculos em favor dos projetos profissionais e planos de trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5)

A harmonia Lua-Júpiter tende a evidenciar sua capacidade de superação e de criar oportunidades, o que é importante para encarar desafios materiais e interpessoais. Mercúrio pode promover uma retomada de projetos de vida que estavam suspensos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Lua e Júpiter se harmonizam entre si e tende a lhe deixar mais aberta ao trato humano, mas a competitividade pode ser negativa. Assuntos que lhe deixavam insegura começam a ser superados com Mercúrio saindo da retrogradação, o que promove fortalecimento íntimo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seu senso de oportunidade pode aflorar na gestão do trabalho. Contudo, é possível se eleve a carga de estresse se eleve. As incompatibilidades que dificultam o entendimento com seus pares tendem a ser superadas com Mercúrio saindo da retrogradação, o que favorece acordos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure se mostrar colaborativa com o entorno, tomando cuidado com a intolerância que pode aflorar. Mercúrio deixa de retrogradar, o que tende a beneficiar a elaboração de ideias na gestão do cotidiano, enquanto que Lua e Júpiter harmonizados elevam sua criatividade no dia a dia.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A harmonia Lua-Júpiter pode elevar suas habilidades na gestão da vida privada, mas é importante amenizar o estresse. O momento astrológico tende a oportunizar a superação dos problemas que se nutrem de conflitos ideológicos, o que lhe ajuda a analisar seus contatos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente neutralizar especulações que causem estresse. Eleva-se sua compreensão das necessidades familiares com Mercúrio saindo da retrogradação, enquanto suas habilidades comunicativas afloram na harmonia Lua-Júpiter. Isso pode lhe ajudar a conciliar interesses.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque ser cautelosa nos gastos e na exposição social. Mercúrio sai da retrogradação, o que lhe ajuda a superar ideias ultrapassadas, enquanto que sua capacidade de gestão se engrandece frente à harmonia Lua-Júpiter. Com isso, você consegue dinamizar seus projetos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante ter discrição e diplomacia no trato humano. Cessa a retrogradação de Mercúrio, o que pode contribuir com objetividade e lhe fazer retomar investimentos em sua vida, enquanto que Lua e Júpiter harmonizados deixam você mais aberta às oportunidades.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu poder de raciocínio tende a se elevar com Mercúrio saindo da retrogradação, ao mesmo tempo em que sua percepção dos problemas se amplia frente à harmonia Lua-Júpiter. Com isso, você formula ideias que favorecem sua vida. Busque atuar de forma preventiva contra o estresse.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Marte e Netuno tensionados

podem pedir reserva social. O momento astrológico tende a lhe desbloquear mentalmente sobre temas que lhe prendiam ao passado, o que ajuda você a se abrir a novas possibilidades e isso aflora ideias criativas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Aflora seu senso de oportunidade em prol dos projetos profissionais, mas Marte e Netuno tensionados podem pedir abordagens melhor planejadas. Com o fim da retrogradação de Mercúrio, você pode resgatar estímulos e se mostrar disponível ao intercâmbio de ideias.