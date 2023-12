Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (20)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante seguir confiante, mas busque não deixar de se planejar. Lua e Marte se harmonizam entre seu signo e a área espiritual, podendo elevar sua força de vontade frente aos seus objetivos .

TOURO (21/4 a 20/5)

Evite agir sem o devido planejamento. Você tende a ser guiada pela coragem e determinação ao encarar os desafios, pois Lua e Marte se harmonizam no circuito de crise, o que contribui com ações pontuais e ajuda a manter a autoconfiança elevada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Evite expor excessivamente sua intimidade. A harmonia que Lua e Marte realizam no circuito dos relacionamentos se evidencia em momento eficaz para as ações articuladas em parceria, o que lhe ajuda a elevar a produtividade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante evitar agir sem consultar o entorno imediato. Lua e Marte harmonizados no circuito do trabalho podem impulsionar certas ações no ambiente profissional, o que lhe ajuda a alcançar seus objetivos com entusiasmo e eficácia.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente cuidar da sua saúde, evitando se estressar. Lua e Marte se harmonizam entre o setor espiritual e o de prazeres, podendo canalizar suas energias em favor da sua busca por expansão e conhecimento.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Lua e Marte harmonizados no circuito da vida íntima tendem a favorecer uma atuação proativa na gestão da vida doméstica e das questões patrimoniais. Você pode se mostrar mais empática no convívio com as pessoas próximas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

As parcerias tendem a se dinamizar pela comunicação, o que favorece ações eficazes voltadas a atender demandas coletivas. Na esfera familiar, é possível que a intolerância acabe dificultando acordos, visto Mercúrio tensionado. Cuidado!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure evitar impor seu ritmo ao entorno. Convém estabelecer acordos no compartilhamento de responsabilidades. Seu desempenho na gestão da vida cotidiana pode se revestir de proatividade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Como alerta Mercúrio tensionado, busque curtir a vida, mas é importante ser prudente na gestão financeira, planejando seus gastos. O usufruto dos prazeres tende a se intensificar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante fazer acordos com o entorno. A proatividade pode ser uma aliada na gestão da vida familiar e dos desafios. Contudo, busque conciliar sua capacidade de ação com um planejamento estratégico.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque agir com bom senso. Sua postura tende a ser marcada pela espontaneidade, o que dinamiza sua relação com grupos. Contudo, Mercúrio tensionado na área de crise pode alertar para a necessidade de evitar emitir opiniões.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Empenho e praticidade podem se fazer presentes em sua postura, o que lhe faz mais produtiva hoje. Contudo, procure conciliar seu ritmo com os do entorno imediato e estabelecer acordos antes de realizar ações importantes.

