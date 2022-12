Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (21)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque não se deixar inibir por possíveis contratempos, dedicando-se na superação. O ingresso do Sol na área do trabalho tende a favorecer suas habilidades no âmbito profissional, o que lhe deixa mais confiante em suas ambições e em evidência no meio em que atua.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure evitar impor seus valores como verdades absolutas e busque saber conviver com as diferenças. A área espiritual recebe a influência do Sol, podendo destacar uma fase em que você busca maior sentido para sua existência, enquanto tenta colocar sua marca no mundo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante buscar privacidade e evitar que certas questões sejam expostas fora do círculo de confiança. O Sol tende a evidenciar desejos profundos e insatisfações, o que acaba favorecendo o autoconhecimento e a oportunidade de fazer mudanças mais conscientes.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente evitar deixar de lado seus interesses pessoais em prol dos coletivos. Seu olhar tende a se expandir em relação às pessoas que desempenham papel de importância em sua vida com o Sol no setor de relacionamentos, o que cria empatia e uma articulação favorável.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque evitar impor modelos de gestão ao entorno imediato. Eleva-se sua percepção das necessidades cotidianas com o ingresso do Sol no setor das rotinas, enquanto deixa você mais ativa na administração do cotidiano e na valorização de hábitos saudáveis.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure valorizar o contexto coletivo sem afetar os interesses pessoais e a sua privacidade. Você pode buscar uma vivência criativa e aprazível frente à influência do Sol na área social, o que deixa você mais disponível a interagir com o entorno imediato e a intercambiar ideias.

LIBRA (23/8 a 22/9)

As adversidades demandam maior capacidade de negociação. O ingresso do Sol no setor familiar pode destacar um momento em que você sente maior conexão com suas origens, enquanto procura fortificar o círculo íntimo e permitir o ambiente em que vive mais agradável.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É essencial ter diplomacia frente a conflitos na gestão do cotidiano. Suas habilidades comunicativas podem ficar em destaque com a influência do Sol no setor das ideias, o que favorece os estudos e os intercâmbios, além de viagens curtas que lhe fazem aprimorar sua bagagem cultural.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque não condicionar sua felicidade ao que o dinheiro pode comprar. As questões que agregam valor à sua vida tendem a ficar em evidência durante a passagem do Sol pela área material. Você pode melhorar sua relação com o corpo, com as finanças e o patrimônio.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure lutar por seus desejos, sem deixar que o individualismo prejudique suas relações. Sua personalidade pode se iluminar com a passagem do Sol em seu signo, enquanto que você redescobre recursos que lhe deixam atuar de maneira mais eficaz na defesa dos seus interesses.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Mais cuidado para não valorizar as adversidades no lugar das soluções. Sua percepção dos contratempos tende a se ampliar frente à passagem do Sol no setor de crise, ajudando-lhe a agir de maneira mais inteligente a respeito de suas necessidades e limitações.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente se articular com o entorno, mas não se deixe levar pela maioria em detrimento de si mesma. A influência do Sol nas amizades pode destacar um momento de engajamento coletivo guiado por valores que elevam seu senso de pertencimento a causas importantes.