Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (22)

[ARIES (21/3 a 20/4)

Tente cultivar equilíbrio emocional. A tendência é que você valorize situações que lhe proporcionem conhecimento. Contudo, é possível que encontre obstáculos que pedem dedicação e disciplina.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque manter a confiança e a disciplina. Com o ingresso do Sol no setor íntimo, sua busca por transformação pessoal tende a se elevar, o que ilumina aspectos da sua vida a serem potencializados e limitações a serem superadas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém valorizar os vínculos de confiança. O Sol tende a iluminar as oportunidades de parceria ao ingressar no setor dos relacionamentos, o que pede uma postura emocionalmente aberta ao trato humano.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante saber equilibrar as obrigações com o bem-estar. Sua disposição na gestão do dia a dia tende a se elevar com a passagem do Sol para o setor do cotidiano, o que favorece iniciativas que promovem saúde e lhe ajudam a aprimorar o dia a dia.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure dar valor às afinidades e saber lidar com as diferenças de maneira diplomática. O Sol ingressa na casa relacionada aos prazeres e ao social, podendo lhe deixar mais acessível às interações em grupo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A harmonia com a Lua tende a lhe trazer equilíbrio interior. Contudo, a tensão com Saturno pode pedir disciplina na gestão das responsabilidades. A entrada do Sol no setor doméstico evidencia um momento mais acolhedor e prazeroso no lar .

LIBRA (23/9 a 22/10)

O momento pode nutrir a compreensão emotiva e a harmonia interpessoal. Contudo, a tensão promovida por Saturno demanda bom senso na exposição da vida pessoal e dos seus objetivos. A tendência é que você se mostre mais sociável.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A articulação interpessoal pode se revelar um ponto de força frente à harmonia com a Lua, mas tente não permitir que falte foco e disciplina. Com o ingresso do Sol na casa material, suas ambições tendem a se fortalecer.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure cultivar disciplina e paciência ao lidar com os problemas. O momento astrológico evidenciar os aspectos marcantes da sua personalidade, além de nutrir sua autoconfiança.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso cultivar equilíbrio emotivo e atuar de forma criteriosa. As dificuldades tendem a ser melhor percebidas frente ao ingresso do Sol no setor de crise, o que lhe permite adotar uma abordagem mais consciente dos problemas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque harmonia com o entorno imediato, empregando a diplomacia frente a contrastes. As conexões sociais devem ser valorizadas com o Sol na casa das amizades, levando-lhe a intensificar as interações em rede.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque valorizar suas vocações e não dar espaço à frustração quando encontrar obstáculos. O Sol ingressa na casa do trabalho, podendo lhe deixar mais ativa frente às responsabilidades e comprometida com seus objetivos profissionais.

