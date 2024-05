Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (22)

Áries

Procure seguir tranquila e disciplinada, visto a harmonia lunar com Saturno e Netuno. A Lua no setor relacionado à vida íntima e à gestão patrimonial pode evidenciar um momento delicado envolvendo questões emocionais e a necessidade de se estruturar financeiramente.

Touro

Tente priorizar um diálogo empático e objetivo, visto a harmonia lunar com Saturno e Netuno. As necessidades das suas relações podem contrastar com seus interesses imediatos, o que lhe traz a sensação de restrição.

Gêmeos

Busque conciliar razão e sensibilidade ao definir prioridades, como aponta a harmonia lunar com Saturno e Netuno. As demandas do dia a dia podem se mostrar desafiadoras, contrastando com suas necessidades emocionais. Cuidado redobrado!

Câncer

Convém se manter fiel aos seus valores, mas também é preciso saber negociar diplomaticamente soluções. A tensão lunar com Mercúrio, Vênus, Júpiter e Urano tende a sugerir desafios entre a busca por satisfação pessoal e as expectativas da coletividade, podendo lhe trazer a sensação de inadequação.

Leão

Tente evitar decisões impulsivas e busque administrar os problemas com resiliência. Você pode passar por desafios na integração entre a vida pessoal e as demandas da carreira, já que a Lua segue tensionada a Mercúrio, Vênus, Júpiter e Urano.

Virgem

Procure empregar as palavras com bom senso, já que Saturno e Netuno se harmonizam com a Lua. Suas opiniões podem causar impacto significativo no entorno. Por isso, busque ponderar antes de se manifestar e evitar polêmicas.

Libra

É fundamental ser mais responsável e se cercar de estabilidade. O momento tende lhe desafiar a conciliar a necessidade de segurança material com seus impulsos de satisfação imediata para suas carências emocionais, devido a tensão lunar com Mercúrio, Vênus, Júpiter e Urano.

Escorpião

É preciso se manter fiel a si mesma e demonstrar capacidade de negociação. A tensão lunar com Mercúrio, Vênus, Júpiter e Urano pode sugerir problemas entre a necessidade de autonomia e as demandas das relações, gerando conflitos com as pessoas próximas.

Sagitário

Procure estabelecer prioridades e incluir seu bem-estar nessa lista, visto a harmonia lunar com Saturno e Netuno. O dia tende a se revelar desafiador para conciliar suas necessidades de introspecção com as demandas da rotina e das pessoas próximas.

Capricórnio

Procure negociar acordos com diplomacia, visto a harmonia lunar com Saturno e Netuno. Os objetivos coletivos podem se mostrar contrastantes entre si, o que lhe faz ter dificuldades em conciliar pessoas e atender às demandas que lhe são direcionadas.

Aquário

Procure fazer escolhas sensatas, empregando a intuição como a razão, já que Saturno e Netuno se harmonizam à Lua. É importante conciliar as necessidades profissionais e familiares, mas essa tarefa pode ser desafiadora, o que demanda grande jogo de cintura.

Peixes

Lazeres introspectivos tendem a lhe trazer tranquilidade. A tensão lunar com Mercúrio, Vênus, Júpiter e Urano pode evidenciar a necessidade de conciliar as necessidades emocionais e as patrimoniais, por conta da tendência em suprir suas carências através do consumismo.

