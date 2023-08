Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (23)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O Sol ingressa no setor do cotidiano, podendo lhe deixar mais disposta frente ao dia a dia, o que favorece a organização, a produtividade e o bem-estar. Contudo, procure saber lidar com restrições.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque prezar pela qualidade das relações e não se deixar limitar por posturas críticas das pessoas próximas. A tendência é que você fique mais confiante e expressiva com o Sol passando pelo setor ligado aos prazeres e ao social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante aperfeiçoar os processos de gestão para equilibrar casa e trabalho. Sua relação com o lar pode se fortalecer com o Sol no setor da família, o que lhe motiva a se conectar com suas raízes.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure evitar se envolver em conflitos ideológicos e hierárquicos. A busca por aprendizado tende a se elevar com o ingresso do Sol no setor das ideias e da comunicação, o que favorece os estudos individuais e coletivos. Tente nutrir sua expressividade e motivar intercâmbios estimulantes.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque dar valor aos recursos alternativos para fazer frente a restrições financeiras. O Sol adentra a área material, podendo lhe estimular a melhorar sua relação com o universo prático.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A individualidade tende a ganhar força e lhe estimula a se autoafirmar e lutar por suas ambições. Procure investir em cuidados com prazer e bem-estar pessoal. Neste momento, você pode passar por um choque de prioridades nas relações.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O entorno tende a lhe impor restrições, o que pede capacidade de análise e estratégias de atuação. A vivência com os desafios favorece um movimento de introspecção e conexão com o mundo interior, o que beneficia a superação e sentimentos limitantes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente exercitar diplomacia para lidar com posturas críticas e arrogantes. O Sol pode iluminar o potencial das ações em rede ao adentrar o setor das amizades, o que gera conexão intelectual e afetiva.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua dedicação frente a suas metas pode se elevar com o Sol na casa do trabalho, o que favorece ações de aperfeiçoamento profissional e o envolvimento em projetos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Suas ideias tendem a encontrar restrições que limitem sua expansão, mas busque não se deixar oprimir. O Sol no setor espiritual podem promover a expansão dos horizontes do conhecimento e da existência.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso ter uma revisão crítica sobre as finanças para superar limitações. O setor íntimo recebe a influência do Sol, que pode iluminar aspectos da vida privada com potencial de desenvolvimento, como seus objetivos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu bem-estar se entrelaçar ao das pessoas próximas, mas busque evitar condicionar sua felicidade ao do entorno. A busca por harmonia com as pessoas ao redor pode se elevar, o que lhe deixa colaborativa e acessível às trocas intelectuais e afetivas.