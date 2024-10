Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (23)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A percepção apurada das necessidades lhe ajuda a se fortalecer e a estruturar as bases da sua vida. A Lua Minguante pode favorecer o recolhimento no seio da família. O Sol tende a promover abertura emocional, mostrando sentimentos que vêm sendo negligenciados.



TOURO (21/4 a 20/5)

Busque ajustar os interesses individuais e coletivos, considerando a proximidade da Lua Minguante. O Sol tende a disseminar uma energia amorosa que nutre os vínculos, mas o mais importante é a clareza com que você passa a compreender o entorno imediato.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A influência do Sol no setor das rotinas pode sugerir um momento de cuidados com o bem-estar, incluindo ações voltadas à saúde, à gestão do cotidiano e às relações com as pessoas próximas. Procure avaliar os pontos frágeis que pedem ajustes imediatos.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure se mostrar acessível e promover atividades que deem um toque especial ao convívio. No entanto, a Lua Minguante pode pedir critério ao expor a sua intimidade. O Sol tende a elevar seu prazer pela vida e promover uma abertura emocional, favorecendo a vida em comunidade.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Convém conciliar a vida doméstica com a profissional, visto a Lua Minguante. O Sol tende a iluminar sua percepção sobre as necessidades do lar e favorecer os relacionamentos íntimos, o que proporciona segurança e prazer ao longo dos próximos dias.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque ter ponderação sobre temas sensíveis para a coletividade. A energia do Sol tende a iluminar seu potencial comunicativo ao ingressar na casa das ideias, mostrando um momento favorável para melhorar o diálogo com o entorno e favorecer a extroversão do pensamento.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Neste momento, oportunidades de investimento podem lhe aguardar, mas é preciso zelar pelo bom uso do dinheiro e saber lidar com imprevistos. O Sol tende a iluminar seu potencial empreendedor, favorecendo a gestão dos recursos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seu brilho pessoal pode ficar em evidência, deixando-lhe calorosa com as pessoas. O momento tende a ser positivo para a conquista. Contudo, a proximidade da Lua Minguante pode sinalizar a necessidade de ajustar os interesses em grupo em prol do convívio saudável.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente não deixar que os problemas prejudiquem a autoestima, buscando autoaprimoramento constante. A influência do Sol no setor de crise pode favorecer revisão de temas prioritários para sua vida, pois o Sol tende a iluminar situações que pedem enfrentamento.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O sentimento de fraternidade tende a se fazer presente, o que lhe guia na convivência com o entorno imediato, embora a proximidade da Lua Minguante pode pedir critério nessa interação. As relações pautadas no companheirismo ficam em evidência.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A passagem do Sol pelo setor profissional tende a lhe motivar a se dedicar aos empreendimentos com entusiasmo. Procure buscar oportunidades de realização na carreira. Com a Lua Minguante a caminho é preciso ajustar trabalho e vida privada.



PEIXES (20/2 a 20/3)

O intercâmbio de ideias tende a se revelar estimulante, com um aprendizado positivo. Contudo, a proximidade da Lua Minguante pode pedir cautela frente a temas polêmicos. Seu sistema de valores se fortalece agora, o que lhe deixa segura frente ao que deseja expandir em sua vida.