Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque avaliar o impacto de suas ideias a longo prazo antes de agir. Seu senso de responsabilidade e o pensamento crítico se eleva neste momento, o que ajuda na análise apurada dos contratempos.

TOURO (21/4 a 20/5)

A lealdade tende a se mostrar um ponto forte nas relações, o que motiva a apoiar quem você gosta e a se colocar a serviço delas. Mas é preciso evitar absorver preocupações e responsabilidades para não prejudicar seu bem-estar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Devido a Mercúrio tensionado, é fundamental incluir no planejamento a atenção à vida familiar. Sua atuação profissional será marcada por uma postura comprometida, o que nutre seus objetivos e lhe deixa a serviço dos projetos em desenvolvimento.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente manter discrição sobre suas ideias, visto que com Mercúrio tensionado as divergências interpessoais tendem a tomar corpo. A Lua encontra Saturno e Netuno, podendo ajudar com seu potencial introspectivo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Convém ter mais atenção com os assuntos financeiros, visto que Mercúrio sugeri problemas nos investimentos. O encontro da Lua com Saturno e Netuno tende a estimular os processos investigativos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua percepção sobre o entorno pode ficar mais apurada frente à passagem da Lua pela área de relacionamentos e seu encontro com Saturno e Netuno, o que contribui com o diálogo. Procure se certificar de não ficar em situação de desvantagem.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso encarar os problemas que podem ser uma fonte de aprendizado. O senso de responsabilidade e a atenção à qualidade de vida tendem a guiar seu desempenho na gestão do cotidiano, já que a Lua encontra Saturno e Netuno.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso ter bom senso para não sobrecarregar o entorno com seus medos. A tendência é que você busque suporte intelectual e afetivo no círculo de amizades, valorizando conselhos de pessoas maduras.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Evite que o foco nas tarefas lhe sobrecarregue. O encontro da Lua com Saturno e Netuno na área familiar pode lhe fazer valorizar a introspecção como caminho de amadurecimento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque evitar posicionamentos autoritários. O pensamento crítico tende a ajudar com a análise de situações que demandam atenção. Mas a empatia pode ser uma grande aliada na compreensão das necessidades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Evite se envolver em disputas de poder. Seu desempenho no dia a dia tende a se revestir de apurada capacidade analítica, que pode ser aliada a intuição e lhe ajudar a atuar de forma preventiva na gestão dos desafios.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante facilitar a interlocução com as pessoas do entorno para resolver impasses, como alerta a tensão com Mercúrio. A Lua encontra Saturno e Netuno em seu signo, podendo lhe deixar comprometida com seus objetivos e seu bem-estar.